i ? Großeinsatz in Wiener City Gebäude eingestürzt – Polizei hat schlimmen Verdacht Nach dem Teileinsturz eines Mehrparteienhauses in der Wiener Innenstadt wird eine Bewohnerin vermisst. Einsatzkräfte suchen in den Trümmern nach ihr. Von André Wilding 22.09.2026, 13:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie "Heute" bereits berichtete, kam es am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr aus derzeit unbekannter Ursache zu einem Teileinsturz eines Mehrparteienhauses in der Wiener Innenstadt.

Dabei wurde eine 57-jährige Hausbewohnerin schwer verletzt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Zwei weitere Bewohner, ein 60-jähriger Mann und eine 88-jährige Frau, erlitten leichte Verletzungen.

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Hausbewohnerin vermisst

Die drei Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Gemeingefährdung auf.

Im Zuge der weiteren Erhebungen ergab sich, dass eine 85-jährige Hausbewohnerin weder unter den evakuierten Personen noch an ihrem Nebenwohnsitz angetroffen werden konnte. Daraufhin wurden umgehend weitere Maßnahmen eingeleitet.

Ermittlungen laufen

Derzeit laufen im teilweisen eingestürzten Gebäude weitere Arbeiten durch die Feuerwehr. Dabei wird insbesondere geprüft, ob sich die abgängige Hausbewohnerin noch unter den eingestürzten Gebäudeteilen befinden könnte.

Die Bilder des Tages i ?

Die Einsatzkräfte arbeiten weiterhin mit Hochdruck. Die Ermittlungen der Polizei laufen.