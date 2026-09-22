StartseiteWienChronik
Großeinsatz in Wiener City

Gebäude eingestürzt – Polizei hat schlimmen Verdacht

Nach dem Teileinsturz eines Mehrparteienhauses in der Wiener Innenstadt wird eine Bewohnerin vermisst. Einsatzkräfte suchen in den Trümmern nach ihr.
André Wilding
Von André Wilding
22.09.2026, 13:59
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Wie "Heute" bereits berichtete, kam es am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr aus derzeit unbekannter Ursache zu einem Teileinsturz eines Mehrparteienhauses in der Wiener Innenstadt.

Gebäude in Wien eingestürzt – Frau wird vermisst

Dabei wurde eine 57-jährige Hausbewohnerin schwer verletzt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Zwei weitere Bewohner, ein 60-jähriger Mann und eine 88-jährige Frau, erlitten leichte Verletzungen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Hausbewohnerin vermisst

Die drei Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Gemeingefährdung auf.

Im Zuge der weiteren Erhebungen ergab sich, dass eine 85-jährige Hausbewohnerin weder unter den evakuierten Personen noch an ihrem Nebenwohnsitz angetroffen werden konnte. Daraufhin wurden umgehend weitere Maßnahmen eingeleitet.

Ermittlungen laufen

Derzeit laufen im teilweisen eingestürzten Gebäude weitere Arbeiten durch die Feuerwehr. Dabei wird insbesondere geprüft, ob sich die abgängige Hausbewohnerin noch unter den eingestürzten Gebäudeteilen befinden könnte.

Die Einsatzkräfte arbeiten weiterhin mit Hochdruck. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

wil,22.09.2026, 13:59
Mehr zum Thema
WienInnere StadtFeuerwehrFeuerwehreinsatz

Weiterlesen

Weitere Storys
VermisstenfallPolizei WienÖsterreichRettungRettungseinsatzPolizei
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote