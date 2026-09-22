i Nach einer Schwerpunktkontrolle zieht die Polizei Bilanz. Getty Images (Symbolbild) Polizeikontrolle eskaliert E-Scooter gestoppt – dann Crystal Meth entdeckt Die Polizei führte am Gürtel eine groß angelegte Verkehrskontrolle durch. Bei einem E-Scooter-Lenker wurden vier Beutel Crystal Meth sichergestellt. Von Newsdesk Heute 22.09.2026, 12:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einer nächtlichen Schwerpunktkontrolle am Wiener Gürtel hatte die Polizei alle Hände voll zu tun. Neben zahlreichen Verkehrsverstößen wurden auch mutmaßlich durch Suchtmittel beeinträchtigte Lenker erwischt. Bei einem E-Scooter-Fahrer stellten die Beamten vier Beutel Crystal Meth sicher.

Die Aktion des Stadtpolizeikommandos Josefstadt lief von Sonntag, 19 Uhr bis Montag um 2 Uhr. Kontrolliert wurde im Bereich des inneren und äußeren Gürtels.

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21 Lenker zu schnell unterwegs

Bei den Kontrollen stellten die Polizisten insgesamt 21 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Diese wurden entweder angezeigt oder direkt vor Ort mit Organmandaten geahndet.

Hinzu kamen 25 weitere Anzeigen im Verkehrsbereich sowie 23 Organmandate wegen anderer Verkehrsübertretungen.

Auch Alkohol am Steuer stand im Fokus. Insgesamt führte die Polizei 67 Alkovortests durch. Einem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt, nachdem bei ihm eine Alkoholisierung von mehr als 0,8 Promille festgestellt worden war. Er wurde angezeigt.

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Crystal Meth bei E-Scooter-Lenker

Drei weitere Anzeigen gab es wegen des Verdachts, ein Fahrzeug unter dem Einfluss von Suchtmitteln gelenkt zu haben. Betroffen waren zwei E-Scooter-Lenker und ein Autofahrer.

Bei der Kontrolle eines der E-Scooter-Fahrer mussten die Beamten Körperkraft einsetzen, um ihn anzuhalten. Bei ihm wurden anschließend vier Beutel mit Crystal Meth sichergestellt.

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Offene Strafen von mehr als 18.000 Euro

Für zwei Personen endete die Schwerpunktaktion zudem mit einer Vorführung zum Strafantritt. Grund dafür waren nicht bezahlte Strafen.

In einem Fall belief sich der offene Betrag auf 4.488,75 Euro. Im zweiten Fall waren sogar 18.254,18 Euro ausständig.