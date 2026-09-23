i Schock-Attacke am Westbahnhof! Eine 33-Jährige soll am Montag völlig unvermittelt auf einen 90-jährigen Rollstuhlfahrer eingeschlagen haben. Sabine Hertel (Symbolfoto) Gewalttat am Westbahnhof Frau prügelt wie wild auf Rollstuhlfahrer (90) ein Am Westbahnhof in Wien kam es am Montag zu einem brutalen Angriff auf einen Pensionisten im Rollstuhl (90). Eine Frau schlug plötzlich auf ihn ein. Von Community Heute 23.09.2026, 18:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock-Attacke beim Westbahnhof! Eine 33-Jährige soll am Montag völlig unvermittelt auf einen 90-jährigen Rollstuhlfahrer eingeschlagen haben. Passanten griffen sofort ein. Auch die Polizei befand sich rasch vor Ort.

Attacke auf 90-Jährigen! Passanten stoppen Angreiferin

Der 90-Jährige war am Montag gegen 12.30 Uhr gemeinsam mit seiner Tochter am Europaplatz auf dem Weg zur Straßenbahn, als es plötzlich zu dem Angriff kam. Aus bislang ungeklärter Ursache soll eine 33-jährige Frau dem betagten Mann mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen haben.

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Ein Exekutivbediensteter außer Dienst, der sich zufällig am Tatort befand, sowie weitere Passanten reagierten sofort. Gemeinsam gelang es ihnen, die 33-Jährige von dem Rollstuhlfahrer wegzuziehen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festzuhalten.

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Rollstuhlfahrer erleidet Nasenbruch

Doch auch danach soll sich die Frau weiterhin aggressiv verhalten haben. Aufgrund ihres psychischen Zustandes und einer akuten Fremdgefährdung wurde sie einem Amtsarzt vorgeführt. Anschließend brachte sie die Rettung in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses. Die 33-Jährige wurde wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung angezeigt.

Für das Opfer endete der Vorfall im Spital. Der 90-Jährige wurde zunächst vom Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt. Bei der Attacke erlitt er eine Nasenfraktur sowie weitere Verletzungen im Gesichtsbereich. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.