Mann vor Westbahnhof-Imbiss mit Eisenstange verprügelt

Schwerer Vorfall am Wiener Westbahnhof: Am Donnerstagabend soll es gegen 21 Uhr vor einem Imbissstand in Neubau zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein.
Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten die beiden Männer aneinander. Laut ersten Zeugenaussagen soll einer von ihnen plötzlich nach einer Eisenstange gegriffen haben. Danach soll er seinem Kontrahenten damit auf den Kopf geschlagen haben.
Das 43-jährige Opfer erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Berufsrettung Wien versorgte den Mann notfallmedizinisch und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.
Der Tatverdächtige flüchtete nach dem Angriff in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst ohne Erfolg.
Die Ermittlungen wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung laufen. Unklar ist derzeit, weshalb es zu der Auseinandersetzung kam.