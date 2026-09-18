i Der Vorfall ereignete sich am Westbahnhof Denise Auer Opfer schwer verletzt Mann vor Westbahnhof-Imbiss mit Eisenstange verprügelt Am Westbahnhof schlug ein Unbekannter laut Zeugen mit einer Eisenstange zu. Das Opfer, ein 43-Jähriger, musste schwer verletzt ins Krankenhaus. Von Newsdesk Heute 18.09.2026, 13:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwerer Vorfall am Wiener Westbahnhof: Am Donnerstagabend soll es gegen 21 Uhr vor einem Imbissstand in Neubau zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein.

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten die beiden Männer aneinander. Laut ersten Zeugenaussagen soll einer von ihnen plötzlich nach einer Eisenstange gegriffen haben. Danach soll er seinem Kontrahenten damit auf den Kopf geschlagen haben.

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Das 43-jährige Opfer erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Berufsrettung Wien versorgte den Mann notfallmedizinisch und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

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Der Tatverdächtige flüchtete nach dem Angriff in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst ohne Erfolg.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung laufen. Unklar ist derzeit, weshalb es zu der Auseinandersetzung kam.