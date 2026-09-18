StartseiteWienChronik
Der Vorfall ereignete sich am Westbahnhof
Der Vorfall ereignete sich am Westbahnhof
Denise Auer
Opfer schwer verletzt

Mann vor Westbahnhof-Imbiss mit Eisenstange verprügelt

Am Westbahnhof schlug ein Unbekannter laut Zeugen mit einer Eisenstange zu. Das Opfer, ein 43-Jähriger, musste schwer verletzt ins Krankenhaus.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
18.09.2026, 13:12
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Schwerer Vorfall am Wiener Westbahnhof: Am Donnerstagabend soll es gegen 21 Uhr vor einem Imbissstand in Neubau zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein.

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten die beiden Männer aneinander. Laut ersten Zeugenaussagen soll einer von ihnen plötzlich nach einer Eisenstange gegriffen haben. Danach soll er seinem Kontrahenten damit auf den Kopf geschlagen haben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Das 43-jährige Opfer erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Berufsrettung Wien versorgte den Mann notfallmedizinisch und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Einbrecher schlägt am Wiener Gürtel mit Eisenstange zu

Der Tatverdächtige flüchtete nach dem Angriff in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst ohne Erfolg.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung laufen. Unklar ist derzeit, weshalb es zu der Auseinandersetzung kam.

red,18.09.2026, 13:12
Mehr zum Thema
KörperverletzungStreitVerletzungAngriff

Weiterlesen

Weitere Storys
Berufsrettung WienWestbahn
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote