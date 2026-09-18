i Autofahrer müssen am Samstag in Wien mit Verzögerungen rechnen. APA-Images / APA / HELMUT FOHRINGER (Symbolbild) ÖAMTC warnt alle Autofahrer Demos legen am Samstag Wiener Innenstadt lahm Zwei Demonstrationen sorgen am Samstag für Staus in Wien. Ab 13.30 Uhr müssen Autofahrer mit Sperren und Verzögerungen rechnen. Die Details. Von André Wilding 18.09.2026, 09:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Samstag, 19. September, müssen Verkehrsteilnehmer aufgrund zweier Demonstrationen in der Bundeshauptstadt mit Staus rechnen.

Ab etwa 13:30 Uhr wird es wegen des "Marschs für Jesus" entlang der Route Schwarzenbergplatz – Ringstraße – Franz-Josefs-Kai – Ringstraße – Schwarzenbergplatz zu Sperren kommen.

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Praterstraße, Roßauer Lände, Ringstraße

Ab 15 Uhr wird die Demonstration "Kidical Mass" entlang der Strecke Getreidemarkt – Linke Wienzeile – Auer-Welsbach-Park zu Verzögerungen führen.

Staus sind laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen auf der Unteren und Oberen Donaustraße, der Praterstraße, der Roßauer Lände, der Ringstraße, rund um den Schwarzenberg- und den Karlsplatz, auf der Zweierlinie, auf der gesamten Linken Wienzeile sowie auf den Zufahrten in die Innenstadt einzuplanen.

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Über Gürtel ausweichen

Die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen empfehlen, die U-Bahnen zu nutzen bzw. großräumig über den Gürtel auszuweichen.