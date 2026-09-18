Demos legen am Samstag Wiener Innenstadt lahm

Am Samstag, 19. September, müssen Verkehrsteilnehmer aufgrund zweier Demonstrationen in der Bundeshauptstadt mit Staus rechnen.
Ab etwa 13:30 Uhr wird es wegen des "Marschs für Jesus" entlang der Route Schwarzenbergplatz – Ringstraße – Franz-Josefs-Kai – Ringstraße – Schwarzenbergplatz zu Sperren kommen.
Ab 15 Uhr wird die Demonstration "Kidical Mass" entlang der Strecke Getreidemarkt – Linke Wienzeile – Auer-Welsbach-Park zu Verzögerungen führen.
Staus sind laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen auf der Unteren und Oberen Donaustraße, der Praterstraße, der Roßauer Lände, der Ringstraße, rund um den Schwarzenberg- und den Karlsplatz, auf der Zweierlinie, auf der gesamten Linken Wienzeile sowie auf den Zufahrten in die Innenstadt einzuplanen.
Die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen empfehlen, die U-Bahnen zu nutzen bzw. großräumig über den Gürtel auszuweichen.