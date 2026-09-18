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Die Leiche des Mannes wurde in einem Wandergebiet gefunden.
Die Leiche des Mannes wurde in einem Wandergebiet gefunden.
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Suchaktion endet tragisch

Wanderer vermisst – kurz darauf wird Leiche gefunden

Alarm in Tirol! Nachdem ein Wanderer vermisst gemeldet wurde, konnten Einsatzkräfte nur noch seine Leiche bergen. Er dürfte in den Tod gestürzt sein.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
18.09.2026, 19:40
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Schrecklicher Fund in einem beliebten Wandergebiet am Donnerstagabend. Nachdem ein Wanderer in Westendorf nicht wieder zurückgekehrt war, wurde der Mann gegen 20 Uhr als vermisst gemeldet. Die Suche sollte ein tragisches Ende nehmen.

Nur eine Stunde später konnten Einsatzkräfte nämlich eine Leiche im Wandergebiet Skiwelt Westendorf entdecken, berichtet die "Tiroler Tageszeitung". Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Wanderer auf einem Steig unterwegs gewesen sein, der von der Ritzeralm in Richtung Hampferalm führt.

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Dabei soll der Mann in den Tod gestürzt sein. Wie genau es zu dem tragischen Unfall kam, ist aktuell noch unklar. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache klären. Zudem sei auch die Identität noch nicht geklärt. Man gehe allerdings davon aus, dass es sich um die vermisste Person handle.

red,18.09.2026, 19:40
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