i Das Parken in den Parkgaragen der ÖBB bei den Bahnhöfen in Jenbach und Fritzens kann teuer werden (Symbolbild). iStock Aufregung über Pönale 52 Euro für 15 Minuten Parken: Warnung vor teurer Falle Wer ohne gültiges Öffi-Ticket in die ÖBB-Parkgarage fährt und länger als 15 Minuten parkt, kann in Jenbach und Fritzens 52 Euro zahlen. Von Österreich Heute 18.09.2026, 19:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer sein Auto bei einem Bahnhof abstellt, rechnet wohl kaum damit, dass aus einem kurzen Parkvorgang eine Rechnung über 52 Euro werden kann. Genau das ist in den ÖBB-Parkgaragen in Jenbach und Fritzens möglich.

Die Regel: Die Anlagen sind für Fahrgäste des öffentlichen Verkehrs gedacht. Wer ohne gültiges Öffi-Ticket einfährt und das Auto länger als 15 Minuten stehen lässt, muss neben zwei Euro Parkgebühr weitere 50 Euro bezahlen.

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Beschwerden bei der AK

Bei der Arbeiterkammer Tirol haben sich bereits mehrere Betroffene gemeldet. Konsumentenschützer Helmuth Lichtmanegger sieht vor allem ein Problem bei der Sichtbarkeit der Regelung.

Aus Sicht der AK müsse schon vor dem Einfahren deutlich erkennbar sein, wer die Parkgarage nutzen darf. Auch die 50-Euro-Folge sollte für Autofahrer unübersehbar sein.

ÖBB prüfen Beschilderung

Die ÖBB sehen die Informationen laut dem ORF rundsätzlich als ausreichend an. Laut Sprecher Christoph Gasser-Mair seien die Bedingungen bei der Einfahrt deutlich angegeben und sogar aus dem Auto heraus lesbar.

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Gleichzeitig schließt er Verbesserungen nicht aus: "Wir werden uns das gerne noch einmal anschauen." Die Parkgaragen gehören den ÖBB und werden von APCOA betrieben.

Diese Tickets gelten

Nicht nur klassische ÖBB-Fahrkarten berechtigen laut Parkordnung zur Nutzung. Auch Tickets der Zillertalbahn und der Achenseebahn werden als gültige Öffi-Tickets anerkannt.

Wer die Parkgarage ohne entsprechendes Ticket nutzt, muss hingegen mit der zusätzlichen Pönale rechnen.