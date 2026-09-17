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Die Ermittlungen der Polizei laufen.
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Schock-Fund

Leiche in Tirol entdeckt – Polizei steht vor Rätsel

Schock-Fund in Tirol: Nahe eines Klettersteigs wurde eine tote Person entdeckt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
17.09.2026, 18:19
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Am späten Donnerstagvormittag kam es zu einem schrecklichen Fund im Gemeindegebiet von Mieming. Demnach soll in der Nähe eines Klettersteigs der leblose Körper einer Person gelegen haben.

Seitens der Polizei wurde der Vorfall gegenüber der "Tiroler Tageszeitung" bereits bestätigt. So soll auch ein Notarzt zu Einsatzort alarmiert worden sein. Dieser habe aber nur mehr den Tod der Person feststellen können.

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Viele Fragen offen

Aufgrund von bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von einem tragischen Unfall aus. Unklar ist, wann genau sich dieser ereignet hatte. Auch zum Unfallhergang gibt es aktuell keine Angaben.

Tourist (18) rast mit Rennrad in Tiroler Felswand – tot

Des Weiteren ist auch zu Identität der verstorbenen Person nichts bekannt. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren.

red,17.09.2026, 18:19
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