i Der Verletzte wurde ins Spital gefolgen (Symbolbild). iStock / Getty Images Rettung war schwierig 27-Jähriger bei Holzarbeiten von Eisenkeil getroffen Ein 27-jähriger Forstarbeiter wurde im Ötztal von einem herabfallenden Eisenkeil am Kopf getroffen. Die Rettung aus dem steilen Gelände war schwierig. Von Österreich Heute 16.09.2026, 11:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Holzarbeiten im steilen Forstgelände oberhalb des Sportplatzes in Sautens (Bezirk Imst) kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Unfall. Ein 27-jähriger Österreicher wurde von einem herabschnellenden Eisenkeil eines Seilgehänges am Kopf getroffen und unbestimmten Grades verletzt.

Rettung aus steilem Gelände

Der Unfall passierte gegen 17 Uhr. Der 27-Jährige war gemeinsam mit einem 59-jährigen Kollegen im Forstgelände beschäftigt.

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Für die Einsatzkräfte war die Bergung aufgrund des unwegsamen und steilen Geländes besonders schwierig. Der Notarzthubschrauber brachte zunächst zwei Bergretter direkt zur Unfallstelle.

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Mit Tau zum Sportplatz geborgen

Die Helfer brachten den verletzten Mann anschließend zu einer geeigneten Lichtung. Von dort wurde er mittels Tau geborgen und zum Sportplatz in Sautens geflogen.

Nach der Erstversorgung wurde der 27-Jährige mit dem Rettungshubschrauber weiter in die Klinik nach Innsbruck gebracht.