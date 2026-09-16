i Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Getty Images (Symbolbild) Polizei-Einsatz in Innsbruck 21-Jähriger will Festnahme von seinem Kumpel verhindern Nach einem Ladendiebstahl in der Innsbrucker Innenstadt eskalierte die Festnahme eines 22-Jährigen. Auch sein Bekannter wurde festgenommen. Von André Wilding 16.09.2026, 10:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Polizeistreife wurde am Dienstag gegen 12.55 Uhr in der Innsbrucker Innenstadt von Passanten auf einen Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Maria-Theresien-Straße aufmerksam gemacht.

Der Tatverdächtige war in Richtung Norden geflüchtet. Die Passanten konnten den Flüchtigen kurze Zeit später am Marktgraben ausfindig machen, woraufhin er von der Polizei angehalten wurde.

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Suchtgift sichergestellt

Bei der folgenden Personendurchsuchung konnten die gestohlene Ware sowie eine geringe Menge Suchtmittel bei dem 22-jährigen Österreicher aufgefunden und sichergestellt werden.

Der Österreicher verhielt sich zunehmend aggressiv, leistete massiven Widerstand, versuchte, sich aus dem Griff der Beamten zu lösen, und schlug in Richtung der Polizisten. Der 22-Jährige konnte schließlich fixiert und festgenommen werden.

Bekannter festgenommen

Währenddessen versuchte ein Bekannter des Festgenommenen, ein 21-jähriger Österreicher, einen Polizisten an der Weste zu ergreifen und ihn vom Festgenommenen wegzuziehen, um die Festnahme zu verhindern.

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Mit Unterstützung einer weiteren Polizeistreife konnte auch der 21-Jährige festgenommen werden. Weitere Erhebungen sind im Gange. Die beiden Österreicher werden der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.