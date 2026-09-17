i Der neue Tiroler Snack heißt "Tschips" – Maskottchen sind die "Bro-tatoes". Essenz der Alpen GmbH Knusprig und heimisch Aus lokalen Zutaten – Tirol bekommt eigenen Snack Bisher gab es Tiroler Knödel und Speck, jetzt knuspert auch die Kartoffel aus dem Bundesland: Neue "Tschips" kommen ins Regal. Von Österreich Heute 17.09.2026, 13:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tirol bekommt seinen eigenen, knusprigen Snack. Die "Tschips" werden aus heimische Kartoffeln hergestellt, sollen auf lustige Art und Weise an den Tiroler Dialekt erinnert. Auch beim Salz bleibt man dem Bundesland treu – es kommt aus Hall in Tirol.

Zutaten direkt aus Tirol

Für die Herstellung kommen die Kartoffeln in eine Vakuum-Fritteuse. Dabei wird bei niedrigeren Temperaturen frittiert. Laut Hersteller enthalten die Chips dadurch rund 30 Prozent weniger Fett als herkömmliche Kartoffelchips.

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Das Salz wird in der Tiroler Pfannensaline "Essenz der Alpen" hergestellt. Frittiert werden die Kartoffeln bei einem Partner im benachbarten Bayern.

Außergewöhnlicher Name

Auch beim Snacken wollten die Erfinder einen Tirol-Bezug garantieren: Das Geräusch beim Knuspern soll an das Tiroler "K" erinnern.

„Wir haben ein regionales Produkt geschaffen, das die Tiroler Lebensfreude einfängt, unbeschwert und humorvoll ist, aber auch für kompromisslose Qualität steht", sagt Johanna Jenewein, Geschäftsführerin der Essenz der Alpen GmbH. Zum Produkt gehören außerdem zwei Kartoffelfiguren namens "Bro-tatoes". Sie sollen in den kommenden Monaten bei verschiedenen Veranstaltungen in Tirol unterwegs sein. Die "Tiroler Tschips" sind ab sofort erhältlich.