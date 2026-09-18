i Die beiden Kinder wurden unbestimmten Grades verletzt. Getty Images (Symbolbild) Mutter übersieht Pkw Zwei Kleinkinder (1, 3) bei Autounfall verletzt Bei einem Auffahrunfall auf der B169 in Fügen wurden am Donnerstagabend zwei Kinder im Alter von einem und drei Jahren verletzt. Von Newsdesk Heute 18.09.2026, 15:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zu dem Unfall kam es am Donnerstag gegen 19 Uhr im Ortsgebiet von Fügen (Tirol). Ein 62-jähriger Österreicher war mit seinem Pkw auf der B169 in Richtung Norden unterwegs, als er verkehrsbedingt anhalten musste.

Eine hinter ihm fahrende 24-jährige Bosnierin dürfte die Situation zu spät bemerkt haben. Sie konnte ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig stoppen und krachte in das stehende Auto des 62-Jährigen.

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Beide Kinder verletzt

Auf dem Rücksitz des Autos der 24-Jährigen befanden sich ihre beiden Kinder im Alter von einem und drei Jahren. Beide wurden bei dem Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt.

Nach der Erstversorgung am Unfallort brachte die Rettung die beiden Kleinkinder ins Bezirkskrankenhaus Schwaz. Die 24-jährige Lenkerin und der 62-jährige Autofahrer blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zwei Polizeistreifen und zwei Rettungswagen standen im Einsatz. Auch die Straßenmeisterei und der ÖAMTC waren vor Ort.