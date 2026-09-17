i ? Unfall bei Krenglbach Auto überschlägt sich auf regennasser Innkreisautobahn Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in der Nacht auf Donnerstag auf der A8 Innkreisautobahn bei Krenglbach ereignet. Von André Wilding 17.09.2026, 07:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Autolenker war in der Nacht auf Donnerstag auf der A8 Innkreisautobahn in Wels-Oberthan in Fahrtrichtung Passau unterwegs, als er auf regennasser Fahrbahn aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Pkw fuhr in die Böschung, krachte gegen mehrere Sträucher und überschlug sich in der Folge offenbar mehrfach.

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Lenker aus Fahrzeug befreit

Das verunfallte Fahrzeug wurde wieder auf die Fahrbahn - und dort bereits ins Gemeindegebiet von Krenglbach - zurückgeschleudert, wo es am Dach liegend zum Stillstand kam.

Fünf Feuerwehren, Rettung, Polizei und ASFINAG wurden zur Personenrettung beziehungsweise zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Lenker zum Glück bereits aus dem Fahrzeug befreit. Mehrere Ersthelfer betreuten den Verletzten. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in der Folge ins Klinikum Wels eingeliefert.

A8 einspurig passierbar

Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug ab, das Eintreffen des Abschleppdienstes wurde abgewartet, welcher das Auto dann abtransportierte. Gemeinsam mit den Mitarbeitern des Streckendienstes der ASFINAG wurde die Fahrbahn gereinigt.

Die Bilder des Tages i ?

Die A8 Innkreisautobahn war in Fahrtrichtung Passau für etwa eine Stunde nur einspurig passierbar. Zu Verzögerungen kam es aufgrund des geringen nächtlichen Verkehrsaufkommens zum Glück nicht.