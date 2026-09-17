i Im kleinen Schaufenster beim Geschäft zu sehen: Quietscheenten und Seife. "Heute" Spekulationen über "Normal" "Was verbirgt sich dahinter?" – Geheimnis um neuen Shop Seit Wochen wird gerätselt, wer in die Landstraße 78 einzieht. Nun gibt es neue Hinweise – und viele Linzer haben auch schon einen Verdacht. Von Oberösterreich Heute 17.09.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Shop hat einen neuen Mieter, doch dessen Name bleibt weiterhin geheim. Seit Wochen rätseln die Linzerinnen und Linzer deshalb, welcher Shop schon bald an der Landstraße 78 eröffnen wird. Bereits im August hatte der Linzer City Ring die Nachfolgelösung für den Standort verkündet.

Seife und Quietscheenten

Details zum neuen Geschäft gab es damals aber noch keine. Nun wird das Geheimnis Stück für Stück gelüftet – und die Kunden dürfen selbst Detektiv spielen. "Was sich wohl dahinter verbirgt?", fragt der Linzer City Ring in einem aktuellen Facebook-Posting. Die Nutzer sollen erraten, welcher Shop hier einzieht.

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Ein Tipp führt direkt zum Geschäftslokal: "Schaut ins Schaufenster!" Dort seien neue Produkte platziert worden, die weitere Hinweise liefern sollen. "Heute" hat selbst einen Blick hineingeworfen. Darin zu sehen: Seife und Quietscheenten.

Auf welchen Shop könnten die Hinweise deuten? Das fragt der Linzer City Ring jetzt auf Facebook. "Heute"

"Normal" in Linz?

Für viele scheint die Sache bereits klar zu sein. Ein Name fällt in den Kommentaren unter dem Beitrag besonders häufig: Normal – eine dänische Einzelhandelskette. Verkauft werden unter anderem Haut- und Haarpflege, Make-up, Reinigungsmittel und Haushaltsprodukte. Dazu kommen Snacks und Getränke.

Offiziell bestätigt ist der Einzug in die Landstraße 78 aber noch nicht. Ob die vielen Hobby-Detektive tatsächlich richtigliegen, zeigt sich aber erst am 25. September. Dann will der Linzer City Ring das Geheimnis offiziell lüften.

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Gutscheine werden verlost

Bis 23. September um 23.59 Uhr können Interessierte auf Facebook und Instagram ihren Tipp abgeben. Verlost werden ein 50-Euro-Gutschein des neuen Shops sowie ein Linzer-City-Ring-Gutschein, ebenfalls im Wert von 50 Euro. Auf den Gewinner wartet noch ein besonderes Extra: Er darf das Geschäft bereits einen Tag vor der offiziellen Eröffnung beim VIP-Pre-Opening erkunden.