i Am Bild: Der "echte" Jeff Bezos. IMAGO/Image Press Agency Behörden prüfen Einsatz Firmenfeier in OÖ – Sondereinheit schützt Fake-Bezos Ein Jeff-Bezos-Double bekam bei einer Firmenfeier in Oberösterreich echten Polizeischutz. Nun wird der Einsatz dienstrechtlich überprüft. Von Newsdesk Heute 16.09.2026, 21:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein ungewöhnlicher Auftritt bei einer Firmenfeier in Oberösterreich beschäftigt jetzt die Behörden. Ein Jeff-Bezos-Double wurde bei der Party von echten und bewaffneten Polizisten begleitet – nun wird der Einsatz überprüft.

Passiert ist das Ganze im August beim Werkzeugbauer Haidlmair in Micheldorf (Bezirk Kirchdorf). Das Unternehmen feierte den größten Auftrag seiner Firmengeschichte: Für Amazon war ein millionenschweres Projekt abgewickelt worden.

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Bezos-Double landet mit Helikopter

Für die Feier hatten sich die Verantwortlichen einen besonderen Gag überlegt. Im Laufe des Nachmittags landete ein Helikopter auf dem Firmengelände.

Aus der Maschine stieg ein Double von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Begleitet wurde der falsche Milliardär von drei vermummten und bewaffneten Polizisten. Anschließend ging es durch die Firmenhalle.

Was als Unterhaltung für die Gäste gedacht war, könnte nun allerdings Konsequenzen haben. Denn beim vermeintlichen Personenschutz handelte es sich tatsächlich um echte Beamte.

Behörden prüfen Polizei-Einsatz

Der Landespolizeidirektion Oberösterreich ist der Vorfall bekannt. Dort wurde mittlerweile eine "Überprüfung dienstrechtlicher Natur alle Beteiligten betreffend" eingeleitet.

Auch das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) wurde eingeschaltet. Wegen der laufenden Ermittlungen wollte die Polizei keine weiteren Angaben machen.

Nach Informationen des "Standard" gehörten die drei beteiligten Polizisten der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) Oberösterreich an.

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Firmenchef kontaktierte Polizeichef

Firmenchef Mario Haidlmair erklärte gegenüber dem "Standard", für die geplante Begleitung des Bezos-Doubles den Linzer Polizeichef kontaktiert zu haben. Diesen kenne er bereits seit längerer Zeit.

Der Polizeichef habe die Anfrage zunächst als "komisch" empfunden. Später sei allerdings entschieden worden, die Aktion als Möglichkeit zu nutzen, Polizeiarbeit zu präsentieren.

Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte diese Darstellung. Nach Angaben der Firma sei von Beginn an vorgesehen gewesen, die Kosten für den Polizeieinsatz selbst zu übernehmen. Eine Rechnung sei bislang allerdings noch nicht eingetroffen.

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Polizeischutz nur für wenige Personen

Unabhängig davon stellt sich die Frage, ob die Beamten überhaupt für einen solchen Auftritt eingesetzt werden durften. Laut Exekutive ist polizeilicher Personenschutz nur für einen sehr begrenzten Personenkreis vorgesehen. Als Beispiele wurden der Innenminister und der Bundespräsident genannt.

Für andere Personen wäre demnach private Security zuständig – unabhängig davon, ob es sich um den echten Jeff Bezos oder lediglich um ein Double handelt. Welche Konsequenzen der ungewöhnliche Einsatz für die Beteiligten haben könnte, ist derzeit offen. Die dienstrechtliche Überprüfung läuft.