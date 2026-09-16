i Der Landwirt kam beim Umackern dem Strommast zu nahe. (Symbolbild) iStock Beim Umackern mit Pflug Landwirt beschädigt Erdkabel – 170 Haushalte ohne Strom Ein Landwirt kam beim Umackern einem Strommasten zu nahe und beschädigte ein Erdkabel. Rund 170 Haushalte saßen daraufhin im Dunkeln. Von Oberösterreich Heute 16.09.2026, 09:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 57-jähriger Landwirt war am Dienstag gegen 19.45 Uhr mit seinem Pflug auf einem Feld in Mettmach (Bez. Ried) unterwegs. Beim Umackern kam er laut Polizei einem Kabelüberführungsmast des Stromnetzbetreibers zu nahe und erfasste dabei das Erdkabel.

Kurzschluss löste Brand aus

Die Beschädigung löste zunächst einen Erdschluss (Strom fließt in den Boden) und anschließend einen Kurzschluss an der Leitung aus. In weiterer Folge brach am Kabelüberführungsmasten ein Brand aus. Der 57-Jährige alarmierte selbst die Feuerwehr.

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Die Einsatzkräfte rückten an und konnten das Feuer am Masten löschen. Der Zwischenfall hatte aber für zahlreiche Haushalte Folgen: Rund 170 Haushalte waren vorübergehend ohne Strom. Der Netzbetreiber arbeitete an der Wiederherstellung der Versorgung.

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Gegen 22.15 Uhr konnte die Stromversorgung schließlich wiederhergestellt werden. Damit waren die betroffenen Haushalte rund zweieinhalb Stunden lang ohne Elektrizität.