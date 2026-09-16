i Walter wartete mit den Ehrenamtlichen des Vereins "Rollende Engel" auf die Landung. Verein "Rollende Engel" "Über den Wolken" Walter todkrank: Jetzt wurde sein größter Traum erfüllt Walter liegt schwer krank auf der Palliativstation. Jetzt hatte der 70-jährige arg angeschlagene Patient noch einen ganz besonderen Wunsch. Von Oberösterreich Heute 16.09.2026, 05:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst wenige Monate zuvor hatte Walter (70) seinem besten Freund einen Rundflug zum Geburtstag geschenkt. Eigentlich hätten die beiden gemeinsam abheben sollen. Sein Gesundheitszustand ließ das allerdings nicht mehr zu.

Die Helfer aus Wels Der Verein "Rollende Engel" erfüllt seit Jahren letzte Herzenswünsche.

Spenden an die Organisation sind jederzeit willkommen:

Raiffeisenbank Wels

IBAN: AT79 3468 0000 0303 9500

Weitere Informationen: rollende-engel.at

Eine letzte Landung

Zumindest die Rückkehr seines Freundes wollte Walter miterleben. Er wollte ihn nach der Landung überraschen und noch einmal persönlich in die Arme schließen. Das Krankenhaus bat deshalb den Verein "Rollende Engel" um Unterstützung.

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Walters großer Wunsch ging dank des Vereins noch in Erfüllung. Verein "Rollende Engel"

Gemeinsam mit dem Fliegerclub "Weiße Möwe" organisierten die Wunscherfüller den emotionalen Ausflug. Walter wurde von der Palliativstation abgeholt und in einem Spezialfahrzeug bis auf das Flughafengelände gebracht. Dort warteten auch mehrere enge Freunde auf die Maschine.

Als das Flugzeug zur Landung ansetzte, lief Reinhard Meys "Über den Wolken" – Walters Lieblingslied. Sein bester Freund wusste von nichts. Nach dem Aussteigen entdeckte er den 70-Jährigen, ging sofort auf ihn zu und schloss ihn in die Arme.

Die Bilder des Tages i ?

"Feier der Freundschaft"

Danach verbrachten Walter und seine Freunde noch gemeinsame Stunden im Flughafenrestaurant. Sie lachten, weinten und erinnerten sich an viele Erlebnisse. Der 70-Jährige nutzte den Tag auch, um sich von seinen Wegbegleitern zu verabschieden und ihnen für die gemeinsame Zeit zu danken. "Es war sein Abschied, aber vor allem war es eine Feier der Freundschaft", schreibt der Verein.