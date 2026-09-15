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Der Notarzt war rasch vor Ort, versorgte den Verletzten. (Symbolbild)
Der Notarzt war rasch vor Ort, versorgte den Verletzten. (Symbolbild)
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Schwerer Arbeitsunfall

31-Jähriger liegt nach Stromschlag im Krankenhaus

Ein Arbeitsunfall auf einem Feld in Urfahr-Umgebung endete für einen 31-Jährigen nach einem Stromschlag im Krankenhaus.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
15.09.2026, 21:00
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Gegen 11.15 Uhr ist es im Bezirk Urfahr-Umgebung zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein 26-jähriger Mann war dort mit einem Maishäcksler auf einem Feld unterwegs.

Gemeindemitarbeiter stürzte vier Meter in die Tiefe

Während der Arbeit streifte der Auswurfbogen der Maschine eine Mittelspannungsleitung. Der junge Mann merkte davon zuerst nichts.

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Erst als er auf der rechten Seite der Maschine Rauch sah, blieb er stehen und versuchte, einen Schmorbrand zu löschen. Wie der "ORF" berichtet, näherte sich in diesem Moment ein 31-jähriger Kollege mit einem Traktor und Anhänger.

Carport stürzt ein – Mann schwer verletzt im Spital

Notarzt war rasch vor Ort

Er wollte offenbar den Motor des Maishäckslers abdrehen. Beim Versuch, auf die Maschine zu steigen, bekam der 31-Jährige einen Stromschlag und stürzte zu Boden.

Der Notarzt war rasch vor Ort, versorgte den Verletzten und brachte ihn dann mit dem Rettungshubschrauber ins Ordensklinikum Linz Elisabethinen.

Auch der 26-jährige Fahrer wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

red,Akt. 15.09.2026, 21:03, 15.09.2026, 21:00
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