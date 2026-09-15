i Der Notarzt war rasch vor Ort, versorgte den Verletzten. (Symbolbild) iStock Schwerer Arbeitsunfall 31-Jähriger liegt nach Stromschlag im Krankenhaus Ein Arbeitsunfall auf einem Feld in Urfahr-Umgebung endete für einen 31-Jährigen nach einem Stromschlag im Krankenhaus. Von Newsdesk Heute 15.09.2026, 21:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gegen 11.15 Uhr ist es im Bezirk Urfahr-Umgebung zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein 26-jähriger Mann war dort mit einem Maishäcksler auf einem Feld unterwegs.

Während der Arbeit streifte der Auswurfbogen der Maschine eine Mittelspannungsleitung. Der junge Mann merkte davon zuerst nichts.

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Erst als er auf der rechten Seite der Maschine Rauch sah, blieb er stehen und versuchte, einen Schmorbrand zu löschen. Wie der "ORF" berichtet, näherte sich in diesem Moment ein 31-jähriger Kollege mit einem Traktor und Anhänger.

Notarzt war rasch vor Ort

Er wollte offenbar den Motor des Maishäckslers abdrehen. Beim Versuch, auf die Maschine zu steigen, bekam der 31-Jährige einen Stromschlag und stürzte zu Boden.

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Der Notarzt war rasch vor Ort, versorgte den Verletzten und brachte ihn dann mit dem Rettungshubschrauber ins Ordensklinikum Linz Elisabethinen.

Auch der 26-jährige Fahrer wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.