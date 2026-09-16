Dichter Rauch: Frau (87) in brennendem Haus gefangen

Kurz nach 5 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Mittwoch zu dem Wohnhaus in Steyr alarmiert. Im ersten Stock war ein Feuer ausgebrochen. Als die Helfer eintrafen, drang bereits starker schwarzer Rauch aus einem Fenster.
Zunächst war unklar, wo sich die Bewohnerin befand, die 87-Jährige galt als vermisst. Feuerwehrleute drangen in die Wohnung ein und konnten die Seniorin schließlich retten.
Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde unter Begleitung eines Notarztes in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht.
Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Auch weitere Details zum Brandhergang sind bisher nicht bekannt.