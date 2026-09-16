i Aus diesem Haus in Steyr wurde die betagte Frau gerettet. FOTOKERSCHI / KLAUS MADER Sie galt als vermisst Dichter Rauch: Frau (87) in brennendem Haus gefangen Dichter schwarzer Rauch drang aus einem Fenster eines Mehrparteienhauses in Steyr. Eine 87-Jährige wurde schwer verletzt aus ihrer Wohnung gerettet. Von Oberösterreich Heute 16.09.2026, 14:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Kurz nach 5 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Mittwoch zu dem Wohnhaus in Steyr alarmiert. Im ersten Stock war ein Feuer ausgebrochen. Als die Helfer eintrafen, drang bereits starker schwarzer Rauch aus einem Fenster.

Die Frau erlitt schwere Verletzungen. FOTOKERSCHI / KLAUS MADER

Zunächst war unklar, wo sich die Bewohnerin befand, die 87-Jährige galt als vermisst. Feuerwehrleute drangen in die Wohnung ein und konnten die Seniorin schließlich retten.

Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde unter Begleitung eines Notarztes in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht.

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Ursache unklar

Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Auch weitere Details zum Brandhergang sind bisher nicht bekannt.