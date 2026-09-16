i Nach der brutalen Attacke auf die 13-Jährige wird erneut eine Senkung des Strafalters gefordert. (Symbolbild) iStock Schock nach brutaler Attacke Mädchen in Falle gelockt, verprügelt – "Staat versagt" Großer Schock: Nach der brutalen Attacke auf ein Mädchen wird erneut der Ruf nach einer Senkung des Strafalters laut. FPÖ und ÖVP erheben Forderungen. Von Oberösterreich Heute 16.09.2026, 13:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Heute" hat berichtet: Eine erst 13-jährige Teenagerin wurde unter einem Vorwand an die Traun gelockt. Dort wurde sie von zwei brutalen Mädchen gedemütigt und verprügelt, während ein Bursch alles mit dem Handy filmte. Mit dem Video prahlten sie danach im Internet.

Die Gewalttat bleibt für die mutmaßlichen Täterinnen vermutlich ohne Folgen. Der Grund liegt im Alter der beschuldigten Mädchen. Sie sollen gerade erst elf und zwölf Jahre alt sein – und damit deutlich unter der Grenze der Strafmündigkeit von 14 Jahren.

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Die OÖ-Freiheitlichen reagieren mit harscher Kritik: "Dieser Vorfall ist ein schockierendes Beispiel für das völlige Versagen unseres Staates bei Jugendkriminalität", so Klubchef Thomas Dim. Er ortet "eine Kapitulation des Rechtsstaates" und "einen Schlag ins Gesicht für jedes Opfer und dessen Familie".

Man erlebe eine zunehmende Verrohung, bei der Täter in dem Glauben handeln würden, dass ihnen ohnehin nichts passieren könne, ist Dim überzeugt. "Es geht dabei nicht um jedes geringfügige Vergehen eines unter 14-Jährigen, sondern darum, bei brutalen und vorsätzlichen Straftaten endlich eine wirksame rechtliche Handhabe zu haben."

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"Dringender Handlungsbedarf"

Auch Jugend-Landesrat Christian Dörfel (ÖVP) sieht bei der Strafmündigkeit "dringenden Handlungsbedarf". Für ihn zeigt der Vorfall, dass die Diskussion über eine Senkung der Strafmündigkeit nicht allein auf jugendliche Serientäter verengt werden dürfe. Es gehe auch darum, frühzeitig klare Grenzen zu setzen und eine abschreckende Wirkung zu erzielen.

„Wir müssen handeln, bevor weitere Menschen zu Opfern werden.“ Christian Dörfel Jugend-Landesrat (ÖVP)

"Wir müssen handeln, bevor weitere Menschen zu Opfern werden", betont Dörfel. Es brauche ein Strafrecht, das auch bei unter 14-Jährigen auf Gewalttaten angemessen reagieren könne. Dabei gehe es nicht darum, Kinder wie Erwachsene zu bestrafen, sondern um altersgerechte Konsequenzen, verpflichtende Maßnahmen und den Schutz möglicher weiterer Opfer.