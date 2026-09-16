i Der Deutsche attackierte zwei McShark-Mitarbeiter mit Pfefferspray. (Symbolbild) Google, iStock Deutscher (23) festgenommen Mann will Handys stehlen, zückt plötzlich Pfefferspray Ein vermeintlicher Kunde wollte mit neun Handys aus einem Geschäft flüchten. Dabei setzte er gleich gegen mehrere Mitarbeiter Pfefferspray ein. Von Oberösterreich Heute 16.09.2026, 22:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kurz nach 16 Uhr legte der Filialleiter am Dienstag neun Mobiltelefone an der Kassa bereit. Der vermeintliche Käufer hatte allerdings ganz andere Pläne. Wie "Heute" erfahren hat, spielte sich die Szene bei McShark in der Linzer Innenstadt ab.

Mitarbeiter nahm Verfolgung auf

Während die Geräte eingescannt wurden, zog der 23-jährige Deutsche laut Polizei plötzlich einen Pfefferspray. Diesen setzte er zuerst gegen einen Mitarbeiter ein, der gerade eine Kundin bediente.

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Anschließend sprühte der Beschuldigte auch dem Filialleiter ins Gesicht, schnappte sich die neun Mobiltelefone und flüchtete aus dem Geschäft.

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Doch ein weiterer Mitarbeiter nahm sofort die Verfolgung auf. Es gelang ihm, dem Deutschen zwei der gestohlenen Handys zu entreißen. Daraufhin setzte der Flüchtende erneut Pfefferspray ein und lief weiter.

Alle Handys sichergestellt

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Wenig später konnte der 23-Jährige festgenommen werden. Auch die restliche Raubbeute tauchte wieder auf: Die sieben Mobiltelefone wurden in unmittelbarer Nähe des Festnahmeortes gefunden und sichergestellt.