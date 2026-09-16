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Die Firma vermittelte Mitarbeiter und geriet jetzt in Schwierigkeiten. (Symbolbild)
Die Firma vermittelte Mitarbeiter und geriet jetzt in Schwierigkeiten. (Symbolbild)
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Nächstes Opfer der Krise

Viel zu hohe Kosten – nun ist Personalvermittler pleite

Die Krise nimmt kein Ende: Jetzt hat es einen Personalvermittler erwischt. Er hat hohe Schulden und ist in die Pleite geschlittert.
Oberösterreich Heute
Von Oberösterreich Heute
16.09.2026, 22:10
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Die Rechtsvertreterin des Inhabers der DH Personalvermittlung sowie eines Jagd- und Forstbetriebs hat am Landesgericht in Wels die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens beantragt. Von Relevanz ist vor allem die Überlassungsfirma.

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Die Gründe für die nunmehrigen Probleme: Der Geschäftsverlauf war schon länger negativ, die Kostensteigerungen der vergangenen Jahre belasteten das Budget des Unternehmens massiv.

Schon wieder pleite! Krimi um heimischen Kult-Bikebauer

Es gelang zuletzt nicht ausreichend, positive Erlöse zu erwirtschaften, um die angefallenen Schulden bedienen zu können. Die Folge: Es kam nicht zu den mit Großgläubigern vereinbarten Ratenzahlungen. Letztendlich blieb nichts anderes mehr übrig, als einen Insolvenzantrag zu stellen.

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1,74 Mio. Euro Schulden

Die Verbindlichkeiten machen laut Creditreform rund 1,74 Millionen Euro aus. 26 Gläubiger sind betroffen. Mitarbeiter werden keine beschäftigt.

Pleite-Alarm: Jeden Tag trifft es 19 Unternehmen

Eine Fortführung des Betriebs ist geplant. Den Gläubigern wird zur Entschuldung ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent angeboten.

red,16.09.2026, 22:10
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