i Die Aktion der deutschen Nachbarn richtet sich auch an Oberösterreicher. (Symbolbild) Polizei Niederbayern, iStock Kostenlose Aktion Diebstähle häufen sich – Polizei hat dringenden Appell Außenbordmotoren sind bei Kriminellen heiß begehrt. Eine kostenlose Aktion im Grenzgebiet soll Dieben jetzt die Tour vermasseln. Von Oberösterreich Heute 17.09.2026, 05:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diebe haben es an der Donau nicht nur auf ganze Boote abgesehen. Besonders Außenbordmotoren und anderes wertvolles Zubehör geraten immer wieder ins Visier. Die Wasserschutzpolizei Passau will den Langfingern nun einen Strich durch die Rechnung machen.

Gemeinsam mit der Wasserschutzpolizei-Zentralstelle Bayern und einem Versicherungsspezialisten bietet sie Bootsbesitzern eine kostenlose Registrier- und Gravieraktion an – auch für Oberösterreicher. Dabei werden Außenbordmotoren, Boote und nautische Gegenstände dauerhaft mit einer individuellen Nummer versehen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auch wertvolles Zubehör wie Ferngläser kann entsprechend markiert werden. Die Daten tragen die Einsatzkräfte anschließend in einen offiziellen Bootspass ein. Warum die Gravur wirkt, zeigen Erfahrungen aus früheren Diebstahlserien: Laut dem Bezirksfischereiverein Passau mieden Täter damals gezielt präparierte Gegenstände.

Erbeutet wurden ausschließlich Motoren ohne entsprechende Markierung. Die dauerhafte Nummer bringt gleich zwei Vorteile: Sie soll Kriminelle abschrecken und hilft den Ermittlern, sichergestelltes Diebesgut rasch seinem rechtmäßigen Besitzer zuzuordnen. Wetterfeste Warnaufkleber machen den Schutz zusätzlich nach außen sichtbar.

Die Bilder des Tages i ?

Aktion am Freitag und Samstag

Die erste Aktion findet am Freitag von 14 bis 18 Uhr bei den Wassersportfreunden Passau in der Schaldener Straße 1a statt. Am Samstag folgt von 9 bis 13 Uhr ein weiterer Termin im Hafen Obernzell. Beide Orte sind mit Auto und Gespann sowie über die Donau erreichbar.

Für die kostenlose Gravur ist ein gültiger Eigentumsnachweis erforderlich. Um Anmeldung unter 0851/9511-5052 oder 0171/8613125 beziehungsweise per E-Mail an [email protected] wird gebeten. Laut Polizei sind aber auch kurzfristige Termine direkt vor Ort möglich.