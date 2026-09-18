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Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort.
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Getty Images (Symbolbild)
Unfall in Telfs

Mädchen (8) vor Augen von Bruder von Auto erfasst

Ein achtjähriges Mädchen wurde am Donnerstag in Telfs von einem Auto erfasst und verletzt. Die Rettung brachte das Kind in die Klinik.
André Wilding
Von André Wilding
18.09.2026, 07:38
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Schwerer Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Telfs: Ein achtjähriges Mädchen wollte mit seinem Kinderfahrrad die B171 Tiroler Straße überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto einer 24-Jährigen.

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Die Lenkerin war gegen 16 Uhr auf der B171 aus Osten kommend in Richtung Westen unterwegs.

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Gleichzeitig fuhren das Mädchen und sein ebenfalls acht Jahre alter Bruder mit ihren Fahrrädern auf einem parallel zur Bundesstraße verlaufenden Wirtschaftsweg. Begleitet wurden die Geschwister von einer 66-jährigen Angehörigen, die zu Fuß unterwegs war.

Mädchen auf Weg geschleudert

Das achtjährige Mädchen fuhr schließlich auf die B171, um die Straße von Süden nach Norden zu überqueren. Dabei wurde es vom Auto der 24-Jährigen erfasst.

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Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Kind auf einen Weg neben der Fahrbahn geschleudert und blieb dort liegen.

Rettung bringt Kind in Klinik

Das Mädchen erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der alarmierte Rettungsdienst brachte die Achtjährige in die Universitätsklinik Innsbruck.

Mädchen läuft auf Straße und wird von Pkw erfasst

Die Ermittlungen zum Unfall laufen. Nach deren Abschluss werden Berichte an die zuständigen Stellen übermittelt.

wil,18.09.2026, 07:38
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