i Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Getty Images (Symbolbild) Unfall in Telfs Mädchen (8) vor Augen von Bruder von Auto erfasst Ein achtjähriges Mädchen wurde am Donnerstag in Telfs von einem Auto erfasst und verletzt. Die Rettung brachte das Kind in die Klinik. Von André Wilding 18.09.2026, 07:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwerer Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Telfs: Ein achtjähriges Mädchen wollte mit seinem Kinderfahrrad die B171 Tiroler Straße überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto einer 24-Jährigen.

Die Lenkerin war gegen 16 Uhr auf der B171 aus Osten kommend in Richtung Westen unterwegs.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Gleichzeitig fuhren das Mädchen und sein ebenfalls acht Jahre alter Bruder mit ihren Fahrrädern auf einem parallel zur Bundesstraße verlaufenden Wirtschaftsweg. Begleitet wurden die Geschwister von einer 66-jährigen Angehörigen, die zu Fuß unterwegs war.

Mädchen auf Weg geschleudert

Das achtjährige Mädchen fuhr schließlich auf die B171, um die Straße von Süden nach Norden zu überqueren. Dabei wurde es vom Auto der 24-Jährigen erfasst.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Kind auf einen Weg neben der Fahrbahn geschleudert und blieb dort liegen.

Rettung bringt Kind in Klinik

Das Mädchen erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der alarmierte Rettungsdienst brachte die Achtjährige in die Universitätsklinik Innsbruck.

Die Bilder des Tages i ?

Die Ermittlungen zum Unfall laufen. Nach deren Abschluss werden Berichte an die zuständigen Stellen übermittelt.