i Eva Hollerer Werner Jäger Mit 1. November Vizebürgermeisterin von Krems legt ihr Amt zurück Vizebürgermeisterin Eva Hollerer legt aus gesundheitlichen Gründen mit 1. November sämtliche politischen Funktionen zurück. Von Niederösterreich Heute 29.09.2026, 19:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vizebürgermeisterin Eva Hollerer legt aus gesundheitlichen Gründen mit 1. November sämtliche politischen Funktionen zurück. Und zwar als Vizebürgermeisterin, Mitglied des Stadtsenates und des Gemeinderates sowie als Vorsitzende und Mitglied des Gemeinderatsausschusses V.

Damit beendet die SPÖ-Politikerin ihre langjährige kommunalpolitische Tätigkeit, in der sie die Entwicklung der Stadt Krems maßgeblich mitgestaltet hat. Fünf Jahre lang engagierte sie sich als Stadträtin, ehe sie 2017 das Amt der Vizebürgermeisterin übernahm, das sie neun Jahre lang ausübte.

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"Die Arbeit für Krems und für die Menschen in unserer Stadt war für mich über viele Jahre eine besondere Aufgabe, die ich mit großer Überzeugung und hohem Verantwortungsbewusstsein wahrgenommen habe. Ich bin dankbar für die zahlreichen Begegnungen, die gemeinsam umgesetzten Projekte und auch für die offenen Diskussionen, die zu guter politischer Arbeit dazugehören. Aus gesundheitlichen Gründen ist nun der Zeitpunkt gekommen, meine Verantwortung abzugeben. Ich bedanke mich beim Bürgermeister, bei meinen Kolleginnen und Kollegen meiner Fraktion, bei allen Mitgliedern des Gemeinderats sowie bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Krems, die mich in diesen Jahren begleitet und unterstützt haben. Die Zusammenarbeit auf den unterschiedlichsten Ebenen hat mir immer viel Freude bereitet. Ich wünsche der Stadt Krems und ihren Menschen für die Zukunft alles Gute", erklärt Vizebürgermeisterin Eva Hollerer in einer Aussendung.

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"Über viele Jahre war Hollerer eine enge politische Wegbegleiterin von Bürgermeister a.D. Reinhard Resch und eine wesentliche Stütze der Kremser Stadtregierung. Ihre Aufgaben als Vizebürgermeisterin nahm sie mit großer Sorgfalt, Verlässlichkeit und Entschlossenheit wahr. Sie prüfte Entscheidungen vorab gewissenhaft, brachte unterschiedliche Perspektiven ein und übernahm auch in herausfordernden Situationen Verantwortung. Besondere Schwerpunkte ihrer politischen Arbeit lagen im Arbeits- und Sozialbereich sowie im Personalressort. In vielen persönlichen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Krems bemühte sie sich um individuelle Lösungen und rasche Hilfestellungen. Seit 2024 führte Hollerer ihre politische Arbeit in Zusammenarbeit mit Bürgermeister Peter Molnar fort", heißt es seitens der Stadt.

"Hat sich konsequent eingebracht"

"Eva Hollerer hat sich über viele Jahre mit großem Verantwortungsbewusstsein und persönlichem Einsatz für Krems engagiert. Sie hat sich konsequent eingebracht, Entscheidungen kritisch hinterfragt und Verantwortung übernommen. Ihre Klarheit und ihre Bereitschaft, auch schwierige Themen offen anzusprechen, haben unsere Zusammenarbeit wesentlich geprägt. Ich kenne kaum jemanden, der sich mit so viel Einsatz für die Anliegen und Bedürfnisse der Kremserinnen und Kremser stark gemacht hat wie Eva Hollerer", würdigt Bürgermeister Peter Molnar den langjährigen Einsatz und ergänzt: "Mit ihrem Engagement hat sie die Entwicklung unserer Stadt nachhaltig mitgestaltet. Dafür gebühren ihr unser aufrichtiger Dank und unsere große Anerkennung. Für ihren weiteren Weg wünsche ich ihr von Herzen alles Gute – und vor allem die Zeit und Ruhe, die sie nun für sich braucht."

Mit ihrem langjährigen Wirken setzte Eva Hollerer wichtige Impulse für Krems. Die Stadt dankt ihr für ihren wertvollen kommunalpolitischen Einsatz, ihre klare Haltung sowie ihr großes persönliches Engagement und wünscht ihr für die kommende Zeit alles Gute und viel Kraft.

Zur Person: Eva Hollerer gehört seit 2012 der Kremser Stadtregierung an. Zunächst war sie fünf Jahre lang als Stadträtin tätig und verantwortete insbesondere den Sozialbereich. Im Jahr 2017 wurde sie zur 1. Vizebürgermeisterin der Stadt Krems gewählt und 2022 in ihrem Amt bestätigt. In dieser Funktion betreute sie die Bereiche Arbeitsmarkt und Soziales sowie Personal.