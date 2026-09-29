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Nach der Erstversorgung wurde der 89-Jährige mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 9 in das Uniklinikum Wiener Neustadt geflogen.
Getty Images (Symbolbild)
Schwerer Unfall in NÖ

Lenker übersieht Güterzug – Pkw 35 Meter mitgeschleift

In Götzendorf an der Leitha krachte ein Güterzug in das Auto eines 89-Jährigen. Der Pkw wurde rund 35 Meter mitgeschleift.
Victoria Carina Frühwirth
Von Victoria Carina Frühwirth
29.09.2026, 14:49
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Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag gegen 8 Uhr in Götzendorf an der Leitha (Bruck an der Leitha) gekommen. Ein 89-jähriger Autofahrer war auf der Landesstraße 163 von Trautmannsdorf in Richtung Götzendorf unterwegs.

Mann (89) übersah Güterzug

Bei einer einspurigen Eisenbahnkreuzung auf der Trautmannsdorfer Straße dürfte der Pensionist einen von rechts kommenden Güterzug übersehen haben.

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Der Lokführer leitete sofort eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Zug erfasste den Pkw und schleifte ihn rund 35 Meter weit mit, ehe er zum Stillstand kam.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der 89-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 9 in das Uniklinikum Wiener Neustadt geflogen.

VF,29.09.2026, 14:49
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