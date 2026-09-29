Lenker übersieht Güterzug – Pkw 35 Meter mitgeschleift

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag gegen 8 Uhr in Götzendorf an der Leitha (Bruck an der Leitha) gekommen. Ein 89-jähriger Autofahrer war auf der Landesstraße 163 von Trautmannsdorf in Richtung Götzendorf unterwegs.

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Mann (89) übersah Güterzug

Bei einer einspurigen Eisenbahnkreuzung auf der Trautmannsdorfer Straße dürfte der Pensionist einen von rechts kommenden Güterzug übersehen haben.

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Der Lokführer leitete sofort eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Zug erfasste den Pkw und schleifte ihn rund 35 Meter weit mit, ehe er zum Stillstand kam.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der 89-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Die Bilder des Tages i ?

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 9 in das Uniklinikum Wiener Neustadt geflogen.