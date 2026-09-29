i Pfarrer Reinhard Kittl vor seinem inzwischen 29. Schwammerlaltar. Screenshot YouTube/Karl Piaty Schwammerlpfarrer sicher Pilz-Prophezeiung sagt Zeit des Winter-Einbruchs voraus Noch fehlen typische Herbstpilze in den Wäldern. Für Schwammerl-Experte Reinhard Kittl ist das ein Zeichen: Der Winter startet heuer spät. Von Newsdesk Heute 29.09.2026, 19:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wann hält der Winter in Österreich Einzug? Während Meteorologen dafür Wettermodelle und langfristige Berechnungen heranziehen, blickt Pfarrer Reinhard Kittl aus Ybbsitz (NÖ) dafür in den Wald.

Der 78-Jährige beschäftigt sich seit Jahrzehnten intensiv mit Schwammerln. Und ausgerechnet einige Pilze, die derzeit noch fehlen, lassen ihn auf einen späten Start der kalten Jahreszeit schließen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Der Winter wird heuer sehr spät einsetzen, denn die Schwammerl kommen noch", sagt Kittl in einem aktuellen Video des Waidhofner Dokumentarfilmers Karl Piaty.

Wichtige Herbstpilze fehlen noch

Grund für Kittls Einschätzung sind unter anderem Totentrompeten, Mönchsköpfe und Graukappen. Diese klassischen Herbstpilze seien bislang noch nicht aus dem Boden gekommen.

Für den Schwammerl-Experten deutet das darauf hin, dass die Pilzsaison noch länger weitergeht – und damit auch der Winter auf sich warten lässt. Dabei handelt es sich allerdings um Kittls persönliche Einschätzung anhand seiner jahrzehntelangen Naturbeobachtungen und nicht um eine meteorologische Langfristprognose.

Wie der "Kurier" berichtet, machte Kittl seine Pilzsammlung am Sonntag bereits zum 29. Mal öffentlich zugänglich.

Trockenheit bremste Schwammerln

Der extrem trockene Sommer hatte es den Pilzen zunächst schwer gemacht. Kittl geht davon aus, dass auch die Myzelien im Waldboden unter dem fehlenden Regen gelitten haben.

Mittlerweile hat sich das Bild aber deutlich verändert. Zahlreiche Arten sind aufgetaucht, darunter auch prächtige Steinpilze. "Das ist heuer der erste Sonntag im Jahr, an dem so eine große Auswahl wie auf unserem Altar überhaupt möglich ist", erklärt Kittl.

Für seine traditionelle Ausstellung sammelten der Pfarrer und seine Helfer Dutzende verschiedene Pilzarten. Blätter- und Röhrenpilze wurden dabei getrennt präsentiert, damit Besucher die Arten besser unterscheiden können.

Steinpilze sprießen jetzt doch

Besonders auffällig: Die Steinpilze legen offenbar erst jetzt richtig los. Neben klassischen Exemplaren finden sich laut Kittl derzeit auch Goldkappen und der Gelbe Steinpilz in den Wäldern.

Ob seine ungewöhnliche Winter-Prognose tatsächlich aufgeht, wird sich erst in den kommenden Wochen und Monaten zeigen. Fest steht für Kittl vorerst nur: Die Schwammerl-Saison ist noch lange nicht vorbei.