StartseiteÖsterreichNiederösterreich
Der 20-jährige Lenker verstarb noch an der Unfallstelle, so die Polizei.
Der 20-jährige Lenker verstarb noch an der Unfallstelle, so die Polizei.
FF Pressbaum
Auto kracht in zwei Bäume

20-Jähriger stirbt bei Crash in Pressbaum

Tödlicher Unfall am Sonntag in Pressbaum: Ein 20-Jähriger kam in der Früh von der Straße ab, krachte gegen Bäume und wurde aus dem Auto geschleudert.
Victoria Carina Frühwirth
Von Victoria Carina Frühwirth
04.10.2026, 14:18
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Sonntag, 4. Oktober, in den frühen Morgenstunden in Pressbaum (Bezirk St. Pölten) ein Todesopfer gefordert. Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten war gegen 5 Uhr mit seinem Auto auf der Irenentalstraße unterwegs.

20-Jähriger aus Auto geschleudert

Der junge Lenker fuhr aus Richtung Irenental in Richtung Rauchengern. Aus bisher unbekannter Ursache kam sein Wagen von der Fahrbahn ab und geriet in ein Waldstück. Dort touchierte das Auto zwei Bäume.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Durch die Wucht des Aufpralls dürfte sich der Wagen gedreht haben. Der 20-Jährige wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle, berichtet die Polizei.

Erzähle uns deine Story!

Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected]. Denn deine Story ist uns wichtig!Mail an uns

Drohnengruppe sucht Unfallstelle ab

Um 5.26 Uhr wurde die Feuerwehr Pressbaum zur Fahrzeugbergung alarmiert. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich weitere Personen im Fahrzeug befunden hatten, wurde zusätzlich die Drohnengruppe Purkersdorf angefordert. Die Einsatzkräfte suchten das Gelände großräumig ab.

Schließlich konnte Entwarnung gegeben werden: Es wurden keine weiteren Unfallbeteiligten gefunden. Gemeinsam mit Polizei und Samariterbund arbeitete die Feuerwehr den Einsatz ab. Um 8.45 Uhr konnten die Einsatzkräfte schließlich wieder einrücken.

VF,04.10.2026, 14:18
Mehr zum Thema
VerkehrsunfallUnfallTodesfallFeuerwehr

Weiterlesen

Weitere Storys
FeuerwehreinsatzAutoBergungPressbaumPurkersdorfSankt Pölten
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote