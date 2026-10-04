20-Jähriger stirbt bei Crash in Pressbaum

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Sonntag, 4. Oktober, in den frühen Morgenstunden in Pressbaum (Bezirk St. Pölten) ein Todesopfer gefordert. Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten war gegen 5 Uhr mit seinem Auto auf der Irenentalstraße unterwegs.
Der junge Lenker fuhr aus Richtung Irenental in Richtung Rauchengern. Aus bisher unbekannter Ursache kam sein Wagen von der Fahrbahn ab und geriet in ein Waldstück. Dort touchierte das Auto zwei Bäume.
Durch die Wucht des Aufpralls dürfte sich der Wagen gedreht haben. Der 20-Jährige wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle, berichtet die Polizei.
Um 5.26 Uhr wurde die Feuerwehr Pressbaum zur Fahrzeugbergung alarmiert. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich weitere Personen im Fahrzeug befunden hatten, wurde zusätzlich die Drohnengruppe Purkersdorf angefordert. Die Einsatzkräfte suchten das Gelände großräumig ab.
Schließlich konnte Entwarnung gegeben werden: Es wurden keine weiteren Unfallbeteiligten gefunden. Gemeinsam mit Polizei und Samariterbund arbeitete die Feuerwehr den Einsatz ab. Um 8.45 Uhr konnten die Einsatzkräfte schließlich wieder einrücken.