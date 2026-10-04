i Der 20-jährige Lenker verstarb noch an der Unfallstelle, so die Polizei. FF Pressbaum Auto kracht in zwei Bäume 20-Jähriger stirbt bei Crash in Pressbaum Tödlicher Unfall am Sonntag in Pressbaum: Ein 20-Jähriger kam in der Früh von der Straße ab, krachte gegen Bäume und wurde aus dem Auto geschleudert. Von Victoria Carina Frühwirth 04.10.2026, 14:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Sonntag, 4. Oktober, in den frühen Morgenstunden in Pressbaum (Bezirk St. Pölten) ein Todesopfer gefordert. Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten war gegen 5 Uhr mit seinem Auto auf der Irenentalstraße unterwegs.

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20-Jähriger aus Auto geschleudert

Der junge Lenker fuhr aus Richtung Irenental in Richtung Rauchengern. Aus bisher unbekannter Ursache kam sein Wagen von der Fahrbahn ab und geriet in ein Waldstück. Dort touchierte das Auto zwei Bäume.

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Sofort tot: Autofahrer verstirbt bei Crash in Waldstück i ?

Durch die Wucht des Aufpralls dürfte sich der Wagen gedreht haben. Der 20-Jährige wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle, berichtet die Polizei.

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Drohnengruppe sucht Unfallstelle ab

Um 5.26 Uhr wurde die Feuerwehr Pressbaum zur Fahrzeugbergung alarmiert. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich weitere Personen im Fahrzeug befunden hatten, wurde zusätzlich die Drohnengruppe Purkersdorf angefordert. Die Einsatzkräfte suchten das Gelände großräumig ab.

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Schließlich konnte Entwarnung gegeben werden: Es wurden keine weiteren Unfallbeteiligten gefunden. Gemeinsam mit Polizei und Samariterbund arbeitete die Feuerwehr den Einsatz ab. Um 8.45 Uhr konnten die Einsatzkräfte schließlich wieder einrücken.