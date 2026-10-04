i Martin Antauer (FPÖ Niederösterreich) über die Schließung: "Der Schutz unserer Landsleute hat für uns immer Priorität, und wir wollen Niederösterreich als Asylstandort möglichst unattraktiv machen." FPÖ Niederösterreich, Google Street View 6. Quartier in NÖ schließt Nächstes Asylheim-Aus: "Standort unattraktiv machen" Mit Jahresende wird das Asylheim in Schrems (Bezirk Gmünd) geschlossen. Die Bewohner sollen auf andere Quartiere verteilt werden. Von Victoria Carina Frühwirth 04.10.2026, 14:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das nächste Asylquartier in Niederösterreich macht dicht: Mit 31. Dezember 2026 wird die Unterkunft in der Horner Straße in Schrems (Bezirk Gmünd) geschlossen. Das Heim verfügt über bis zu 40 Plätze.

Sechstes Asylquartier betroffen

Asyl- und Sicherheitslandesrat Martin Antauer (FPÖ) sieht darin eine Bestätigung des eingeschlagenen Kurses. "Der Schutz unserer Landsleute hat für uns immer Priorität, und wir wollen Niederösterreich als Asylstandort möglichst unattraktiv machen", erklärt Antauer.

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Nach Michelhausen, Bruck an der Leitha, Schottwien, St. Pölten und Tulln ist Schrems bereits der sechste Standort, der im Zuge der laufenden Evaluierung geschlossen wird.

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Flüchtlinge werden umgesiedelt

Doch was passiert mit den Flüchtlingen, die derzeit in Schrems untergebracht sind? Sie müssen das Quartier nicht auf eigene Faust verlassen. Die Bewohner sollen auf andere bestehende Unterkünfte verteilt werden. Welche Standorte sie konkret aufnehmen werden, wurde bisher nicht bekannt gegeben.

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Antauer legt unterdessen politisch nach. Man schiebe dem "Geschäftsfeld Asyl und illegaler Migration" in Niederösterreich gezielt einen Riegel vor. Auch die ÖVP verweist auf sinkende Zahlen bei Asylanträgen und Personen in der Grundversorgung. Dadurch würden weniger Unterkünfte benötigt.