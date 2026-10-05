Riesiger Andrang: Radfahr-Kurse gehen jetzt weiter

Der Andrang war gewaltig: Im Pilot-Schuljahr 2025/26 waren die Kurse der Initiative "Radkids NÖ" binnen nur 24 Stunden ausgebucht. Jetzt steht fest: Das Angebot wird fortgesetzt.
"Für das Schuljahr 2026/2027 werden erneut 70 Kurse für bis zu 2.000 Schüler der 3. und 4. Schulstufe angeboten", kündigt Verkehrslandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) an. Bei der "Radfahrschulung: Denken.Üben.Fahren" werden die Kinder Schritt für Schritt auf die freiwillige Radfahrprüfung vorbereitet.
Dabei geht es nicht nur ums sichere Fahren, sondern auch darum, Gefahren im Straßenverkehr früh zu erkennen und richtig zu reagieren.
Bereits im ersten Jahr nahmen rund 1.300 Schüler aus 80 Klassen teil. Zusätzlich wurden in den Sommerferien 43 Kurse mit rund 550 Kindern abgehalten.
"Radfahren bedeutet für Kinder ein Stück Freiheit und Selbstständigkeit", sagt Landbauer. Gerade wenn Kinder erstmals alleine unterwegs seien, müsse Sicherheit an erster Stelle stehen. Auch Radland-Geschäftsführerin Susanna Hauptmann sieht die Kurse als wichtigen Einstieg in die selbstständige Mobilität. Die freiwillige Radfahrprüfung sei für viele Kinder der erste große Schritt, um sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen.
Die neuen Kurse starten ab Mitte November. Interessierte Volksschulen können sich bereits jetzt über die Radkids-Website anmelden.