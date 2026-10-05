21 Autos beschädigt! Diebe werfen Kürbisse auf Pkw

Eine nächtliche Diebestour durch das Weinviertel hat einen enormen Schaden angerichtet. Unbekannte Täter schlugen in der Nacht auf Sonntag bei zwei landwirtschaftlichen Direktvermarktern in Auersthal und Schönkirchen-Reyersdorf im Bezirk Gänserndorf zu.
Die Täter stahlen dort eine große Menge Wassermelonen, Kürbisse und Erdäpfelsäcke. Die Beute dürfte anschließend in ein Fahrzeug verladen worden sein. Doch anstatt mit dem Diebesgut zu verschwinden, hinterließen die Unbekannten auf ihrer Fahrt eine Spur der Verwüstung.
Nach Angaben der Polizei wurden Kürbisse, Wassermelonen und Erdäpfeln während der Fahrt aus dem Fahrzeug auf abgestellte Autos geworfen. Insgesamt wurden 21 Fahrzeuge beschädigt.
Ein "Heute"-Leserreporter hat die Diebestour um kurz vor 1 Uhr nachts zwischen Reyersdorf und Pillichsdorf bemerkt. Am nächsten Tag war erst das Ausmaß der Zerstörung sichtbar, wie er auf Fotos festhält.
Teilweise entstanden erhebliche Dellen. Auch Scheiben und Fahrzeugbeleuchtungen gingen bei den Attacken zu Bruch. Der entstandene Schaden dürfte sich laut Polizei im mittleren fünfstelligen Eurobereich bewegen.
Betroffen waren im Bezirk Gänserndorf die Gemeinden Auersthal, Schönkirchen-Reyersdorf und Spannberg. Im Bezirk Mistelbach wurden Schäden in Großengersdorf, Ulrichskirchen, Obersdorf, Pillichsdorf und Bockfließ gemeldet.
Wer hinter der ungewöhnlichen nächtlichen Wurf-Attacke steckt, ist derzeit noch völlig unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Wolkersdorf unter der Telefonnummer 059133-3278 entgegengenommen.