Biker (27) stirbt nach schwerem Unfall in Wr. Neustadt

Tragisches Ende nach einem schweren Motorradunfall im Bezirk Wiener Neustadt: Ein 27-jähriger Mann aus Wiener Neustadt ist am 3. Oktober im Uniklinikum Wiener Neustadt verstorben. Das wurde erst am Dienstag bekannt.
Der Motorradfahrer war am Samstag, 3. Oktober, gegen 13.30 Uhr auf der B21 im Gemeindegebiet von Gutenstein in Richtung Wiener Neustadt unterwegs. Direkt hinter ihm fuhr sein Bruder auf einem weiteren Motorrad.
In Zellenbach kam der 27-Jährige aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Der Biker prallte gegen eine Böschung und wurde schwer verletzt.
Besonders dramatisch: Sein Bruder musste den Unfall unmittelbar miterleben. Er leistete sofort Erste Hilfe und alarmierte die Einsatzkräfte. Der 27-Jährige wurde noch mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen.
Für den jungen Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er erlag noch am selben Tag seinen schweren Verletzungen. Sein Bruder erlitt einen Schock und musste medizinisch betreut werden.
Die B21 war im Bereich der Unfallstelle rund eine Stunde und 15 Minuten gesperrt. Warum der Motorradfahrer von der Straße abkam, ist derzeit noch unklar.