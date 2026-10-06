i In Pinnersdorf stand Montagfrüh ein Pkw mitten im Wald in Vollbrand. DOKU NÖ Flammen greifen auf Baum über Hollywood-reif: Mitten im Wald fängt Auto zu brennen an In Pinnersdorf (Amstetten) stand Montagfrüh ein Pkw mitten im Wald in Vollbrand. Die Flammen griffen bereits auf einen Baum über. Von Victoria Carina Frühwirth 06.10.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Montag, 5. Oktober, wurde die Feuerwehr Pinnersdorf per Sirene zu einem Fahrzeugbrand in einem Waldgebiet alarmiert.

Flammen-Auto stand im Wald

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Pkw bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten zu diesem Zeitpunkt auch schon auf einen Baum unmittelbar neben dem Fahrzeug übergegriffen.

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Auto fängt mitten im Wald Feuer i ?

Unter schwerem Atemschutz nahmen die Feuerwehrleute sofort die Löscharbeiten auf. Der brennende Wagen konnte rasch gelöscht werden. Gleichzeitig kümmerten sich die Einsatzkräfte um den betroffenen Baum.

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Pkw brannte völlig aus

Damit sollte verhindert werden, dass die Flammen auf weitere Bäume überspringen und sich das Feuer im Wald ausbreitet.

Die Bilder des Tages i ?

Für die Bergung des völlig ausgebrannten Fahrzeuges wurde anschließend die Feuerwehr Haag nachalarmiert. Mit einem Feuerwehrkran wurde das Wrack geborgen und auf einem Abstellplatz sicher abgestellt. Dort steht der Pkw nun für die weiteren Ermittlungen der Polizei bereit.

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Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.