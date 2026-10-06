Hollywood-reif: Mitten im Wald fängt Auto zu brennen an

Am Montag, 5. Oktober, wurde die Feuerwehr Pinnersdorf per Sirene zu einem Fahrzeugbrand in einem Waldgebiet alarmiert.
Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Pkw bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten zu diesem Zeitpunkt auch schon auf einen Baum unmittelbar neben dem Fahrzeug übergegriffen.
Unter schwerem Atemschutz nahmen die Feuerwehrleute sofort die Löscharbeiten auf. Der brennende Wagen konnte rasch gelöscht werden. Gleichzeitig kümmerten sich die Einsatzkräfte um den betroffenen Baum.
Damit sollte verhindert werden, dass die Flammen auf weitere Bäume überspringen und sich das Feuer im Wald ausbreitet.
Für die Bergung des völlig ausgebrannten Fahrzeuges wurde anschließend die Feuerwehr Haag nachalarmiert. Mit einem Feuerwehrkran wurde das Wrack geborgen und auf einem Abstellplatz sicher abgestellt. Dort steht der Pkw nun für die weiteren Ermittlungen der Polizei bereit.
Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.