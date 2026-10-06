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In Pinnersdorf stand Montagfrüh ein Pkw mitten im Wald in Vollbrand.
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Flammen greifen auf Baum über

Hollywood-reif: Mitten im Wald fängt Auto zu brennen an

In Pinnersdorf (Amstetten) stand Montagfrüh ein Pkw mitten im Wald in Vollbrand. Die Flammen griffen bereits auf einen Baum über.
Victoria Carina Frühwirth
Von Victoria Carina Frühwirth
06.10.2026, 07:00
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Am Montag, 5. Oktober, wurde die Feuerwehr Pinnersdorf per Sirene zu einem Fahrzeugbrand in einem Waldgebiet alarmiert.

Feuer-Inferno: Elf Feuerwehren im Großeinsatz

Flammen-Auto stand im Wald

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Pkw bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten zu diesem Zeitpunkt auch schon auf einen Baum unmittelbar neben dem Fahrzeug übergegriffen.

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Unter schwerem Atemschutz nahmen die Feuerwehrleute sofort die Löscharbeiten auf. Der brennende Wagen konnte rasch gelöscht werden. Gleichzeitig kümmerten sich die Einsatzkräfte um den betroffenen Baum.

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Pkw brannte völlig aus

Damit sollte verhindert werden, dass die Flammen auf weitere Bäume überspringen und sich das Feuer im Wald ausbreitet.

Für die Bergung des völlig ausgebrannten Fahrzeuges wurde anschließend die Feuerwehr Haag nachalarmiert. Mit einem Feuerwehrkran wurde das Wrack geborgen und auf einem Abstellplatz sicher abgestellt. Dort steht der Pkw nun für die weiteren Ermittlungen der Polizei bereit.

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Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

VF,06.10.2026, 07:00
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