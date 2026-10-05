i Montagfrüh begab sich "Heute"-Leser Sebastian mit seinem Auto in die Arbeit. Gegen 7 Uhr traute der Autofahrer auf der Durchfahrt über einen Weg am Zöbinger Heiligenstein seinen Augen nicht. Leserreporter "Habe geglaubt, ich träume" Känguru "Sydney" hüpft einem Lenker direkt vor das Auto In Niederösterreich treibt derzeit ein Känguru sein Unwesen. Ein "Heute"-Leser sah auf dem Weg in die Arbeit das Beuteltier vor seinen Augen hüpfen. Von Community Heute 05.10.2026, 14:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unglaublich, aber wahr: Zwischen Zöbing am Kamp und Kammern in Niederösterreich hüpft derzeit tatsächlich ein Känguru umher. Bereits in der Nacht auf Samstag wurde das Beuteltier gesichtet – "Heute" berichtete. Nun tauchen immer mehr Videos zum Känguru auf.

Känguru hüpft durch das Weinviertel

Montagfrüh begab sich "Heute"-Leser Sebastian mit seinem Auto in die Arbeit. Gegen 7 Uhr traute der Autofahrer auf der Durchfahrt über einen Weg am Zöbinger Heiligenstein seinen Augen nicht. "Ich habe gegalubt, ich träume", erklärt der Leser im "Heute"-Talk.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Seine Augen spielten dem Niederösterreicher aber doch keinen Streich, nur wenige Schritte von ihm entfernt hüpfte nämlich tatsächlich ein Känguru in ein Obstfeld, vermutlich handelte es sich hierbei um einen Weingarten. Ein Leserreporter-Video zeigt das Tierchen auf dem Sprung.

Leser nennt Känguru "Sydney"

Sebastian alarmierte die Polizei, Beamte sollen ihm gesagt haben, dass er nicht der erste Känguru-Entdecker gewesen sei. Wie es das Känguru bis ins Weinviertel schaffte, ist bislang völlig unklar. "Ob Emil der Elch oder Sydney das Känguru, wie ich es nenne. Es wird immer interessanter in Österreich", beschreibt Sebastian die tierische Entdeckung.

Jetzt Leserreporter werden. Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf "Heute.at" gibt es 50 Euro. So geht's

"Heute"-Leserin Ines sah das Känguru erstmals in der Gegend: In der Nacht auf Samstag machten vier Heimkehrer bei Langenlois (Niederösterreich) eine ungewöhnliche Begegnung. Mitten auf der Straße saß plötzlich ein Känguru – mehr dazu hier.