Feuer bricht in Küche aus – Wohnhaus in NÖ geräumt

Feuer-Alarm in Brunn am Gebirge! Am Samstagmittag wurden die Feuerwehren Brunn am Gebirge und Maria Enzersdorf zu einem Brand in einem Wohngebäude im Bezirk Mödling alarmiert.
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Das Feuer war im Erdgeschoss im Bereich der Küche ausgebrochen. Ein Atemschutztrupp rückte mit einer Löschleitung zum Brandherd vor und konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen, wie die Pressestelle des Bezirksfeuerwehrkommandos Mödling in einer Aussendung informiert.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Gebäude bereits großteils geräumt. Das Stiegenhaus blieb rauchfrei. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.
Nach den Löscharbeiten kontrollierten die Feuerwehrleute die betroffenen Bereiche und belüfteten das Gebäude. Insgesamt standen 38 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen im Einsatz