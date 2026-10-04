i Das Feuer war im Erdgeschoss im Bereich der Küche ausgebrochen. Pressestelle BFKDO Mödling / Thomas Huber Brunn am Gebirge Feuer bricht in Küche aus – Wohnhaus in NÖ geräumt Ein Küchenbrand sorgte am Samstagmittag in Brunn am Gebirge für einen Feuerwehreinsatz – 38 Florianis rückten aus. Von Community Heute 04.10.2026, 13:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Feuer-Alarm in Brunn am Gebirge! Am Samstagmittag wurden die Feuerwehren Brunn am Gebirge und Maria Enzersdorf zu einem Brand in einem Wohngebäude im Bezirk Mödling alarmiert.

Das Feuer war im Erdgeschoss im Bereich der Küche ausgebrochen. Ein Atemschutztrupp rückte mit einer Löschleitung zum Brandherd vor und konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen, wie die Pressestelle des Bezirksfeuerwehrkommandos Mödling in einer Aussendung informiert.

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Insgesamt 38 Feuerwehrkräfte vor Ort

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Gebäude bereits großteils geräumt. Das Stiegenhaus blieb rauchfrei. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.

Nach den Löscharbeiten kontrollierten die Feuerwehrleute die betroffenen Bereiche und belüfteten das Gebäude. Insgesamt standen 38 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen im Einsatz