i Am Samstagabend kam es in Meidling zum Großeinsatz. Leserreporter Drei Festnahmen Messer-Attacke in Meidling – Mann (21) schwerverletzt Ein Raufhandel mit mehreren Beteiligten eskalierte am Samstag in Meidling. Ein 21-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Von Justine Gull 04.10.2026, 11:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Messer-Alarm in Wien-Meidling! Mehrere Notrufe gingen bei der Polizei ein, nachdem es im Bereich des Schedifkaplatzes gegen 21.30 Uhr zu einem Raufhandel gekommen sein soll. Dabei soll auch ein Messer gezückt worden sein. Zahlreiche Polizeikräfte machten sich daraufhin auf den Weg zum Einsatzort.

Vor Ort fanden die Beamten einen schwer verletzten 21-Jährigen vor. Der Mann dürfte bei der Auseinandersetzung mehrfach mit einem Messer verletzt worden sein. Noch vor dem Eintreffen der Rettung kümmerte sich ein medizinisch ausgebildeter Polizist um den Schwerverletzten. Danach übernahm die Berufsrettung Wien und brachte den Mann nach der Erstversorgung in den Schockraum eines Spitals.

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Drei Männer festgenommen

Im Umfeld des Tatorts kontrollierten die Polizisten drei Männer im Alter von 19, 19 und 34 Jahren. Zwei Begleiter des Opfers identifizierten das Trio als mögliche Tatverdächtige. Daraufhin wurden die drei syrischen Staatsbürger vorläufig festgenommen.

Zu Beginn war noch von zehn bis 15 Beteiligten die Rede. Die Polizei suchte deshalb auch nach weiteren möglichen Verdächtigen – bislang allerdings ohne Erfolg. Auch von der mutmaßlichen Tatwaffe fehlt weiterhin jede Spur. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd.