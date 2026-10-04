Wohnung in Flammen – Wienerin (46) stirbt bei Brand

Tödlicher Wohnungsbrand in Wien-Döbling! In der Nacht auf Sonntag wurden die Einsatzkräfte gegen 2.15 Uhr zu einem Feuer in einem Mehrparteienhaus in der Pyrkergasse alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Brand in einer Dachgeschosswohnung bereits auf das Dach ausgebreitet.
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Die Berufsfeuerwehr Wien nahm umgehend mit mehreren Löschleitungen im Innen- und Außenbereich die Brandbekämpfung auf. Gleichzeitig wurden Bewohner aus dem brennenden Haus ins Freie gebracht.
Auch die Berufsrettung Wien war mit einer Sondereinsatzgruppe vor Ort und kümmerte sich um mehrere Betroffene. Zwei Personen mussten zur weiteren Behandlung in Spitäler gebracht werden.
Während des fordernden Einsatzes drangen die Florianis schließlich in die vom Feuer betroffene Wohnung vor. Dort machten sie eine tragische Entdeckung: Eine Frau konnte nur noch tot aufgefunden werden. Wie die Polizei feststellte, handelte es sich um die 46-jährige Bewohnerin.
Die Ursache für den verheerenden Brand ist derzeit noch unbekannt: Die Brandgruppe des Landeskriminalamts Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen.