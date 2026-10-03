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In der Nacht auf Sonntag musste die Polizei in die Hütteldorfer Straße ausrücken.
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Großaufgebot der Polizei

Streit eskaliert – fünf Männer gehen aufeinander los

In der Nacht auf Sonntag sorgte eine Männergruppe für einen Polizeieinsatz in Wien. Mehrere Personen waren in eine heftige Auseinandersetzung geraten.
Justine Gull
Von Justine Gull
03.10.2026, 13:55
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Wilde Szenen am Neubaugürtel! Auf Höhe der Kreuzung zur Hütteldorfer Straße sollen am Freitag fünf Männer heftig aneinandergeraten sein. Ein "Heute"-Leser bemerkte bereits von Weitem zahlreiche Blaulichter und hielt den Einsatz mit seiner Handykamera fest. Auch bei vorbeikommenden Passanten und Autofahrern sorgte die Auseinandersetzung für ordentlich Aufsehen.

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Auf "Heute"-Nachfrage bestätigte die Pressestelle der Wiener Polizei den Einsatz. Demnach soll es zwischen insgesamt fünf Personen zu einem Raufhandel gekommen sein. Die Beamten rückten daraufhin zum Neubaugürtel aus und schritten ein.

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    Glücklicherweise wurde im Zuge der Prügelei niemand verletzt. Was den Streit ausgelöst hatte und weshalb die Situation derart eskalierte, ist derzeit jedoch noch unklar.

    Gul,03.10.2026, 13:55
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