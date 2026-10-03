Streit eskaliert – fünf Männer gehen aufeinander los

Wilde Szenen am Neubaugürtel! Auf Höhe der Kreuzung zur Hütteldorfer Straße sollen am Freitag fünf Männer heftig aneinandergeraten sein. Ein "Heute"-Leser bemerkte bereits von Weitem zahlreiche Blaulichter und hielt den Einsatz mit seiner Handykamera fest. Auch bei vorbeikommenden Passanten und Autofahrern sorgte die Auseinandersetzung für ordentlich Aufsehen.
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Auf "Heute"-Nachfrage bestätigte die Pressestelle der Wiener Polizei den Einsatz. Demnach soll es zwischen insgesamt fünf Personen zu einem Raufhandel gekommen sein. Die Beamten rückten daraufhin zum Neubaugürtel aus und schritten ein.
Glücklicherweise wurde im Zuge der Prügelei niemand verletzt. Was den Streit ausgelöst hatte und weshalb die Situation derart eskalierte, ist derzeit jedoch noch unklar.