i Ein Kabelbrand sorgte am Samstag für Chaos im Zugverkehr. Leserreporter/Screenshot ÖBB Scotty Längere Wartezeiten Kabelbrand legt Bahnstrecke lahm: Busse im Einsatz Ein Kabelbrand sorgt am Samstag für Einschränkungen im Bahnverkehr. Zahlreiche Fahrgäste müssen auf Ersatzbusse ausweichen. Von Justine Gull 03.10.2026, 12:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kabelbrand sorgt am Samstag für massive Einschränkungen im Bahnverkehr! Zwischen Gramatneusiedl und Bruck an der Leitha sind laut ÖBB voraussichtlich bis 20 Uhr keine Zugfahrten möglich, wie die ÖBB mittels Streckeninformation mitteilen. Ein "Heute"-Leser beobachtete kurz vor Mittag die zahlreichen wartenden Fahrgäste vor Ort.

Gegenüber "Heute" bestätigte ein Pressesprecher der ÖBB die Einschränkungen. So sei es knapp nach 9.00 Uhr zu einer Stellwerkstörung aufgrund eines Kabelbrands gekommen. "Die Techniker sind derzeit vor Ort, um sich das anzusehen", so der Pressesprecher.

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Schienenersatzverkehr eingerichtet

Für Fernverkehrszüge wurde unterdessen ein Schienenersatzverkehr zwischen Wien Hauptbahnhof und Hegyeshalom eingerichtet. Fahrgäste der S-Bahnen und des Regionalverkehrs können zwischen Gramatneusiedl und Bruck an der Leitha auf Ersatzbusse ausweichen.

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Reisende müssen derzeit mit bis zu 30 Minuten längerer Fahrzeit rechnen. Die ÖBB weisen zudem darauf hin, dass das Platzangebot im Schienenersatzverkehr begrenzt sein kann. Fahrgäste sollen daher nach Möglichkeit alternative Reisemöglichkeiten nutzen.