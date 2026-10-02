Gestohlener Morgenstern-Heli zum Verkauf angeboten

895.000 Euro für den verschwundenen Hubschrauber von Thomas Morgenstern: Mit einem kuriosen Facebook-Posting sorgte ein Nutzer nach dem Diebstahl des Helis für Aufregung.
Auf der Plattform wurde ein Foto des gestohlenen Hubschraubers veröffentlicht. Dazu hieß es, das Fluggerät werde "im Auftrag" verkauft. Als Preis wurden 895.000 Euro angegeben.
Der Breitling-Hubschrauber des ehemaligen Skisprungstars war Anfang der Woche in Salzburg gestohlen worden. Kurz darauf erschien das vermeintliche Verkaufsangebot im Netz.
Mit den tatsächlichen Tätern dürfte das Posting allerdings nichts zu tun gehabt haben. Laut den damaligen Erkenntnissen soll sich der Standort des vermeintlichen Verkäufers in Kroatien befunden haben.
Bei dem Angebot auf Facebook handelte es sich offenbar um einen Scherz.
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Das Posting dürfte eine Reaktion auf die große Aufmerksamkeit rund um den Diebstahl gewesen sein. Während nach dem verschwundenen Hubschrauber gesucht wurde, stellte der Nutzer das angebliche Verkaufsinserat ins Netz.
Auf Anfrage von "Heute" erklärt der Urheber den Hintergrund seiner Aktion: "Natürlich war das als Scherz gemeint, weil alle über diesen Hubschrauber reden und parallel Kinder auf dieser Welt verhungern!"
Der Heli wurde im Posting zwar um 895.000 Euro angeboten - tatsächlich steckte hinter dem vermeintlichen Verkauf laut Urheber nur ein Scherz.