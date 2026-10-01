Alko-Lenker kracht in Auto – drei Verletzte in Wien

Alkohol-Crash in Rudolfsheim-Fünfhaus! Ein 63-jähriger Autofahrer war am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr auf der Hütteldorfer Straße stadteinwärts unterwegs. Unweit der Stadthalle verlor der Lenker offenbar die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in ein geparktes Fahrzeug.
Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!
In dem abgestellten Wagen befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei Männer im Alter von 27 und 28 Jahren.
Beide wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mit Prellungen sowie Abschürfungen in ein Spital gebracht. Auch der 63-jährige Lenker trug leichte Verletzungen davon, konnte aber in häusliche Pflege entlassen werden.
Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Lenker alkoholisiert war, wie eine Pressesprecherin der Wiener Polizei gegenüber "Heute" erklärte. Besonders brisant: Ein durchgeführter Alkomattest ergab 1,5 Promille. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden.