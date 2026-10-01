i Der 63-Jährige verletzte durch die Kollision nicht nur sich selbst, sondern auch zwei weitere Personen. Leserreporter 1,5 Promille Alko-Lenker kracht in Auto – drei Verletzte in Wien Am Mittwochabend kollidierte ein 63-jähriger Autofahrer mit einem geparkten Wagen – er und zwei weitere Personen wurden dabei verletzt. Von Justine Gull 01.10.2026, 11:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alkohol-Crash in Rudolfsheim-Fünfhaus! Ein 63-jähriger Autofahrer war am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr auf der Hütteldorfer Straße stadteinwärts unterwegs. Unweit der Stadthalle verlor der Lenker offenbar die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in ein geparktes Fahrzeug.

In dem abgestellten Wagen befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei Männer im Alter von 27 und 28 Jahren.

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Zwei Männer in Spital gebracht

Beide wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mit Prellungen sowie Abschürfungen in ein Spital gebracht. Auch der 63-jährige Lenker trug leichte Verletzungen davon, konnte aber in häusliche Pflege entlassen werden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Lenker alkoholisiert war, wie eine Pressesprecherin der Wiener Polizei gegenüber "Heute" erklärte. Besonders brisant: Ein durchgeführter Alkomattest ergab 1,5 Promille. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden.