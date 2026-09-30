i Die 56-Jährige wurde in Favoriten am Gehsteig von einem E-Scooter erfasst. Screenshot Google Maps/Leserreporter Schwerste Verletzungen Mitten am Gehsteig! Bub (12) erfasst Frau mit E-Scooter Am Samstag wurde eine Wienerin (56) von einem E-Scooter erfasst und verletzt. Besonders brisant: Der 12-jährige Fahrer war am Gehsteig unterwegs. Von Justine Gull 30.09.2026, 16:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock für eine Wiener Familie! Am Samstag war Sabrina* (56, Name von der Redaktion geändert) in der Dieselgasse in Favoriten unterwegs, als es zu einem folgenschweren Unfall kam. Die Wienerin befand sich gerade auf dem Gehsteig, als sie von einem E-Scooter erfasst wurde.

Am Lenker soll ein erst 12-Jähriger gesessen sein. Laut Sabrina sei der Jugendliche mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen. "Meine Mutter erklärte, dass der Vater des Buben nur knapp hinter ihm war", erzählt der Sohn des Unfallopfers gegenüber "Heute".

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Die 56-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß mehrere Verletzungen und wurde in ein Spital gebracht. Nach Angaben eines Angehörigen musste sie dort umgehend notoperiert werden. Am Bein zeugen mittlerweile große blaue Flecken und mehrere Nähte von den Folgen des Unfalls – sie ziehen sich vom Bereich unterhalb des Knies bis zum Oberschenkel. Wie eine Pressesprecherin der Berufsrettung auf "Heute" erklärte, erlitt die Wienerin überwiegend Verletzungen im Kniebereich.

"Hätte nie am Gehsteig fahren dürfen"

Gegenüber "Heute" bestätigte die Pressestelle der Wiener Polizei den Einsatz. So kam es gegen 14 Uhr zu dem Unfall mit Personenschaden. Die Fußgängerin wurde sofort mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

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Für Sabrinas Sohn ist der Vorfall nur schwer nachvollziehbar. "Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Er hätte nie auf dem Gehsteig fahren dürfen und erst recht nicht so schnell", ärgert er sich. Sabrina steht auf jeden Fall nach wie vor unter Schock.