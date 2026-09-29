i Am Dienstagvormittag rückten die Einsatzkräfte zu einem Hochhaus-Brand aus. Leserreporter 65 Einsatzkräfte vor Ort Feuer im 26. Stock! Polizei ermittelt zu Hochhaus-Brand Am Dienstagmorgen wütete im Wiener Triiiple Tower ein Feuer – die Einsatzkräfte mussten in den 26. Stock ausrücken. Von Community Heute 29.09.2026, 20:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Feuer-Alarm hoch über Wien! Am Dienstagmorgen musste die Berufsfeuerwehr zu einem Brand in den Triiiple Towers in der Landstraße ausrücken – "Heute" berichtete. Gegen 6.45 Uhr gingen die ersten Alarmmeldungen ein. Weil sich das Feuer in einem Hochhaus befand, wurde automatisch Alarmstufe 2 ausgelöst. Wie ein Leserreporter-Video zeigt drang eine dichte Rauchwolke von einem Balkon aus.

Beim Eintreffen der Florianis waren die Flammen bereits deutlich zu erkennen. Gebrannt hatte es auf einem Balkon im 26. Stock eines der Türme. Die Einsatzkräfte gingen mit einer Löschleitung gegen das Feuer vor und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

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65 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Insgesamt rückte die Feuerwehr mit 16 Fahrzeugen und 65 Einsatzkräften an. Rund eine Stunde nach der Alarmierung konnte der Einsatz beendet werden.

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Was den Brand ausgelöst hat, ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand von Ermittlungen durch die Wiener Polizei. Wie ein Pressesprecher der Berufsfeuerwehr erklärte, wurden den Florianis keine Verletzten gemeldet.