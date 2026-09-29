i Der Wiener (29) wurde von der serbischen Polizei angehalten und abgestraft. Leserreporter Wegen "Grüner Karte" Serbische Polizei hält Österreicher stundenlang fest Ein Österreicher berichtet von einer Polizeikontrolle in Serbien, die völlig ausartete. Wegen der fehlenden Grünen Karte wurde er festgehalten. Von Maxim Zdziarski 29.09.2026, 13:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Heute"-Leser Kristian (29) erlebte bei seiner Reise nach Serbien eine fatale Polizeikontrolle. Mitte September wurde er im Raum Velika Plana in Serbien von einer Polizeistreife angehalten. Offensichtlich fiel den Polizisten der BMW mit Wiener Kennzeichen auf – "Routinekontrolle!" hieß es.

Doch die Stimmung war alles andere als entspannt. Die Beamten schauten sich das Auto genau an, fanden jedoch keine Beanstandungen. Nach der Kontrolle sei der 29-Jährige aus Liesing jedoch einem sogenannten Schnellrichter vorgeführt worden. Der Grund: Er konnte die Internationale Versicherungskarte, besser bekannt als "Grüne Karte", nicht in Papierform vorweisen. Für die serbischen Behörden war das offenbar kein Kavaliersdelikt.

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Digitale Version reichte nicht

Kristian habe den Beamten erklärt, dass er die Versicherungskarte digital auf seinem Smartphone vorzeigen könne. Als das ebenfalls nicht reichte, bot seine Frau an, die Datei in der Nähe auszudrucken zu können. Allerdings habe das dem Schnellrichter offensichtlich nicht gereicht.

IVK - Internationale Versicherungskarte (bekannt als "Grüne Karte") In Ländern wie Albanien, Belarus (Weißrussland), Nordmazedonien, Montenegro, Moldau und der Ukraine ist die "Grüne Karte" nach wie vor verpflichtend mitzuführen.

"Stattdessen hat man mich für rund fünf Stunden festgehalten", so der Österreicher im "Heute"-Talk. Erst nachdem er eine Strafe von umgerechnet rund 100 Euro bezahlt habe, sei er wieder freigelassen worden.

ÖAMTC: In Serbien offiziell keine Grüne Karte nötig

Der ÖAMTC hält fest, dass für Serbien seit 1. Jänner 2012 offiziell keine Internationale Versicherungskarte mehr benötigt wird. Innerhalb Europas reicht grundsätzlich das Kennzeichen als Nachweis einer bestehenden Kfz-Haftpflichtversicherung aus.

Neben den EU-Staaten haben eben auch Länder wie die Schweiz, Großbritannien, Bosnien-Herzegowina, Monaco, Serbien, Montenegro sowie Mazedonien und San Marino das sogenannte Kennzeichen-Abkommen unterschrieben.

Gleichzeitig weist der Automobilclub jedoch darauf hin, dass die Grüne Karte in gewissen Ländern bei Kontrollen weiterhin besonders streng kontrolliert werde und empfiehlt Reisenden deshalb, sie vorsichtshalber mitzunehmen.

Autofahrer will andere warnen

Für Kristian ist der Fall besonders ärgerlich. Er habe ja schließlich nicht versucht, eine Kontrolle zu umgehen, sondern die Versicherung digital nachweisen können und das Dokument sogar sofort ausdrucken lassen wollen. Die Beamten vor Ort interessiert das aber herzlich wenig. Sie hielten ihn so lange fest, bis er die Strafe letztendlich bezahlte.

Nun möchte er mit seiner Geschichte andere Autofahrer auf Probleme bei Kontrollen in Serbien aufmerksam machen, da es trotz der klaren Rechtslage in der Praxis zu Problemen kommen kann.

Der ÖAMTC empfiehlt aktuell weiterhin, bei Fahrten nach Serbien, Italien und Tschechien die Internationale Versicherungskarte mitzunehmen – auch wenn sie dort offiziell gar nicht mehr vorgeschrieben ist.