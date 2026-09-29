Motorrad erfasst Fußgängerin – Frau stirbt noch vor Ort

Am Montagabend gegen 20.45 Uhr kam es auf der Raxstraße in Wien-Favoriten zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.
Nach ersten Erkenntnissen war ein 23-jähriger Motorradfahrer auf der Raxstraße in Richtung Grenzackerstraße unterwegs. Während eines Fahrstreifenwechsels wollte eine 78-jährige Fußgängerin die Straße von links nach rechts überqueren – dabei kam es zur Kollision.
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Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen durch einen zufällig anwesenden Rettungsdienst der Berufsrettung Wien und einen Notarzt erlag die 78-Jährige noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen