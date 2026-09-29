i Am Montagabend kam es in Favoriten zu einem folgenschweren Unfall. Leserreporter Tragödie in Wien-Favoriten Motorrad erfasst Fußgängerin – Frau stirbt noch vor Ort Tödlicher Unfall am Montagabend in Wien-Favoriten: Eine Fußgängerin wurde von einem Motorrad erfasst. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Von Maxim Zdziarski 29.09.2026, 12:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Montagabend gegen 20.45 Uhr kam es auf der Raxstraße in Wien-Favoriten zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 23-jähriger Motorradfahrer auf der Raxstraße in Richtung Grenzackerstraße unterwegs. Während eines Fahrstreifenwechsels wollte eine 78-jährige Fußgängerin die Straße von links nach rechts überqueren – dabei kam es zur Kollision.

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Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen durch einen zufällig anwesenden Rettungsdienst der Berufsrettung Wien und einen Notarzt erlag die 78-Jährige noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen