StartseiteCommunity
Am Montagabend kam es in Favoriten zu einem folgenschweren Unfall.
Am Montagabend kam es in Favoriten zu einem folgenschweren Unfall.
Leserreporter
Tragödie in Wien-Favoriten

Motorrad erfasst Fußgängerin – Frau stirbt noch vor Ort

Tödlicher Unfall am Montagabend in Wien-Favoriten: Eine Fußgängerin wurde von einem Motorrad erfasst. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle.
Maxim Zdziarski
Von Maxim Zdziarski
29.09.2026, 12:30
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Am Montagabend gegen 20.45 Uhr kam es auf der Raxstraße in Wien-Favoriten zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 23-jähriger Motorradfahrer auf der Raxstraße in Richtung Grenzackerstraße unterwegs. Während eines Fahrstreifenwechsels wollte eine 78-jährige Fußgängerin die Straße von links nach rechts überqueren – dabei kam es zur Kollision.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

    Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!

    Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen durch einen zufällig anwesenden Rettungsdienst der Berufsrettung Wien und einen Notarzt erlag die 78-Jährige noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen

    zdz,29.09.2026, 12:30
    Mehr zum Thema
    VerkehrsunfallTodesfallMotorradUnfall

    Weiterlesen

    Weitere Storys
    Rettung
    Jetzt Leserreporter werden.
    Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
    So geht's
    Aktuelles
    Unterhaltsames
    Nützliches
    Externe Angebote