i Wilde Schlägerei auf der Straße endet mit Blaulicht-Einsatz. Leserreporter Mitten auf der Straße Schlägerei unter "Brüdern" endet mit Polizeieinsatz Lautstarke Szenen in der Wiener Leopoldstadt: Zwei Männer gerieten aneinander und schlugen aufeinander ein. Offenbar kannten sich die beiden bereits.

Community Heute Von Maxim Zdziarski und 28.09.2026, 17:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufregung am Freitag in Wien-Leopoldstadt: In der Ennsgasse nahe der Vorgartenstraße kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Anrainer alarmierten daraufhin die Polizei.

Wie Augenzeugen gegenüber "Heute" berichten, sollen die beiden Männer zunächst lautstark gestritten haben. Einer der Männer soll dabei oberkörperfrei gewesen sein. Kurz darauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Polizei wurde verständigt und traf laut einem Augenzeugen rasch vor Ort ein.

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Am Ende gab es eine Versöhnung

Besonders ungewöhnlich: Nach dem längeren Streit und zahlreichen Schlägen soll sich die Situation wieder beruhigt haben. "Mir schien, als hätten die Männer sich schließlich wieder vertragen", erzählt ein Augenzeuge gegenüber "Heute". Nach einem weiteren lautstarken Streit hätten sich die beiden die Hand gegeben und umarmt. Warum die Männer überhaupt aneinandergerieten, blieb zunächst unklar.

Die Wiener Polizei bestätigte den Vorfall gegenüber "Heute". Demnach habe es sich um eine Rangelei zwischen zwei Freunden gehandelt. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei legte laut eigenen Angaben eine Anzeige wegen Ordnungsstörung.