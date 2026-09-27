Kids im Anhänger – Traktor fährt in Wien durch McDrive

Diesen Mäci-Besuch sieht man nicht alle Tage! Ein junger Mann sorgte am Samstagnachmittag in Wien-Floridsdorf für einen kuriosen Anblick: Auf einem Traktor und mit drei Kindern im Anhänger rollte er durch den McDrive.
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Mit dem Auto, Motorrad oder vielleicht noch auf dem Pferd: Im Drive-in der McDonald’s-Filialen sind die Mitarbeiter wohl einiges gewohnt. Doch dieser Besuch in der Leopoldauer Straße dürfte dann doch für erstaunte Blicke gesorgt haben.
Ein junger Mann steuerte dort einen Traktor direkt in den McDrive. Damit nicht genug: Hinten am landwirtschaftlichen Gefährt befand sich ein Anhänger, in dem drei Kinder mitfuhren. So rollte die ungewöhnliche Vierergruppe mit ihrem Traktor durch den Drive-in der Fast-Food-Filiale in Wien-Floridsdorf. Ein Leserreporter-Video zeigt die lustigen Szenen.
Ob die Traktor-Crew dort tatsächlich Burger, Pommes und Co. bestellte und wie die Mitarbeiter auf den ungewöhnlichen Besuch reagierten, ist nicht bekannt. Für einen kuriosen Anblick auf der Leopoldauer Straße sorgte die Aktion aber allemal.