i Der folgenschwere Unfall ereignete sich gegen 4.20 Uhr im Kreuzungsbereich Lerchenfelder Gürtel Ecke Koppstraße. Leserreporter / LPD Wien Chauffeur schwer verletzt Rotlicht-Crash am Wiener Gürtel! Auto schießt Taxis ab Am Wiener Gürtel kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem verheerenden Verkehrsunfall. Ein Auto raste über Rotlicht und kollidierte mit zwei Taxis. Von Community Heute 27.09.2026, 13:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwerer Verkehrsunfall in der Nacht auf Sonntag am Lerchenfelder Gürtel in Wien! Drei Fahrzeuge kollidierten am Lerchenfelder Gürtel miteinander. Mehrere Menschen wurden verletzt, ein Taxilenker sogar schwer.

Auto fährt über Rotlicht, dann Crash

Der folgenschwere Unfall ereignete sich gegen 4.20 Uhr im Kreuzungsbereich Lerchenfelder Gürtel Ecke Koppstraße. Laut Zeugenaussagen war ein 20-jähriger Italiener mit einem weißen Auto auf dem Lerchenfelder Gürtel stadtauswärts unterwegs.

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An der Kreuzung mit der Koppstraße soll der junge Lenker trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Zur selben Zeit wollten zwei weitere Fahrzeuge, jeweils Taxis, von der Neustiftgasse kommend den Gürtel in Richtung Koppstraße überqueren. In der Kreuzung kam es zur heftigen Kollision.

Drei Fahrzeuge landen beim Gehweg

Alle drei Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß bis in den Bereich des Gehwegs geschleudert und kamen dort zum Stillstand. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden. Die Wiener Berufsfeuerwehr musste die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge von der Unfallstelle entfernen. Ein Leserreporter-Video zeigt den Einsatz vor Ort.

Der 20-jährige Lenker des weißen Fahrzeugs und seine 18-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen, wurden von der Wiener Berufsrettung in ein Spital gebracht und konnten anschließend in häusliche Pflege entlassen werden.

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Taxilenker schwer verletzt

Auch zwei Taxis waren in den Unfall verwickelt. Ein 46-jähriger Taxilenker sowie seine 37-jährige Mitfahrerin wurden verletzt. Beide unterschrieben einen Revers und lehnten damit eine weitere Behandlung beziehungsweise einen Transport ins Krankenhaus ab.

Ein Taxifahrer (53) wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. LPD Wien

Schwerer erwischte es einen 53-jährigen Taxilenker: Er wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Seine beiden Fahrgäste, eine 24-jährige Frau und ein 26-jähriger Mann, erlitten leichte Verletzungen. Die drei wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.