i Wien-Favoriten von zwei Unbekannten bedrängt worden sein. Als er nicht vor die Kamera wollte, eskalierte die Situation." fetchpriority="high" /> Ein 18-Jähriger soll in der Angeligasse in Wien-Favoriten von zwei Unbekannten bedrängt worden sein. Als er nicht vor die Kamera wollte, eskalierte die Situation. Leserreporter Weil er Christ ist TikTok-Video verweigert – plötzlich zückt Mann Messer Weil ein junger Influencer in TikTok-Videos betont, ein gläubiger Christ zu sein, soll er von zwei Unbekannten in Favoriten verprügelt worden sein. Von Community Heute 27.09.2026, 06:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Brutaler Zwischenfall um ein vermeintliches TikTok-Video in Wien-Favoriten! Ein 18-Jähriger soll in der Angeligasse in Wien-Favoriten von zwei Unbekannten ("beide zwischen 17 und 19") bedrängt worden sein. Als er nicht vor die Kamera wollte, eskalierte die Situation.

Kopfstoß, dann soll Täter Messer gezogen haben

Der 18-jährige Alessio hat bei der Polizei Anzeige erstattet, nachdem er nach eigenen Angaben von zwei ihm unbekannten Männern angesprochen worden war. Die beiden sollen den "Christfluencer" (Anm.: Influencer mit christlichem Content) aufgefordert haben, eine Aussage für ein TikTok-Video zu machen. Offenbar wollten sie ihn dabei filmen.

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"Mir war klar, dass so etwas wegen meines Contents früher oder später kommen könnte", so der 18-jährige Influencer mit 16.700 TikTok-Followern im "Heute"-Talk. Auf Social Media zitiert er Bibelverse und lobt Gott. Doch nicht jeder ist Fan seines Contents, wie es scheint.

Laut des 18-Jährigen sollte er sich in dem geforderten Video für auf Social Media getätigte Aussage entschuldigen. Er ist gläubiger Christ, zeigt dies auch auf seinem TikTok-Account mit 16.700 Followern – das soll die beiden Tatverdächtigen offenbar gestört haben.

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Der 18-Jährige lehnte ab, ein Video mit den beiden Männern zu drehen – daraufhin soll die Situation plötzlich eskaliert sein. Es folgte ein heftiger Schlag gegen die Nase. Einer der Männer soll den 18-Jährigen dann zu Boden gestoßen und anschließend ein Messer gezogen haben. Als das Opfer wieder aufstand, soll ihm der Angreifer mit dem Kopf gegen die Nase geschlagen haben.

"Niemand sollte wegen Glaubens angegriffen werden"

"Sie haben mich dann gezwungen, ein Video aufzunehmen." Der Inhalt war verstörend. Obwohl er noch nie eine Frau ungebührlich angefasst hätte, zwangen ihn seine beiden Angreifer, in die Kamera zu sagen: "Ich schwöre, dass ich nie wieder eine Frau belästigen werde." Alessio wusste nicht wie ihm geschah: "Ich habe nie eine Frau belästigt", stellt er im Gespräch mit "Heute" klar.

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Doch damit war der Vorfall noch nicht vorbei: Der zweite Unbekannte soll das Opfer anschließend bespuckt und gestoßen haben. Danach flüchteten die beiden Männer. Der 18-Jährige erstattete Anzeige wegen des Verdachts der Nötigung und Körperverletzung. Die Ermittlungen zu den beiden bislang unbekannten Tätern laufen.

Im Gespräch mit "Heute" zeigt sich Alessio geschockt, betont aber: "Ich möchte nicht, dass Menschen Angst haben müssen, ihren Glauben offen zu zeigen oder anderen zu helfen. Niemand sollte dafür auf die Straße bedroht oder angegriffen werden."