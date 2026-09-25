i Die unbekannten Täter sind in den Snackshop eingebrochen. Leserreporter Eis-Diebe schlugen zu 5.000 Euro Kopfgeld! Bande bricht in Wiener Imbiss ein Einbrecher schlugen in einem Imbiss in Wien zu. Sie erbeuteten 300 Euro, Eis und Getränke. Nun setzt der Betreiber 5.000 Euro für Hinweise aus. Von Maxim Zdziarski 25.09.2026, 22:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Einbruch mitten in der Nacht sorgt derzeit für Ärger bei einem jungen Wiener Imbiss-Betreiber. Ashkan ist 29 Jahre alt und betreibt zwei Geschäfte in Wien. Eines davon ist der Imbiss in der Anton-Baumgartner-Straße 125 im 23. Bezirk. Erst seit Mai ist das Lokal geöffnet – in der Nacht auf Donnerstag wurde es zum Ziel von Einbrechern.

Ashkan war am Mittwoch noch bis etwa 23 Uhr in seinem Geschäft. Wenige Stunden später verschafften sich die Täter offenbar gewaltsam Zugang. Gegen 8 Uhr wurde der 29-Jährige schließlich von der Polizei geweckt – Beamte überbrachten ihm die schlechte Nachricht.

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300 Euro aus der Kassa gestohlen

Die Einbrecher hatten es unter anderem auf das Wechselgeld in der Kassa abgesehen. Rund 300 Euro nahmen sie mit. Außerdem verschwanden Eis und Getränke aus dem Imbiss. Der größere finanzielle Schaden entstand allerdings durch den Einbruch selbst.

Die kaputte Tür verursacht laut Ashkan Kosten von rund 4.000 Euro. Eine Versicherung für das erst wenige Monate bestehende Geschäft hatte der 29-Jährige bislang noch nicht abgeschlossen. Auf den Kosten bleibt er deshalb vorerst sitzen.

5.000 Euro für Hinweise

Jetzt will der Betreiber selbst dabei helfen, die Täter ausfindig zu machen. Für sachdienliche Hinweise, die zur Überführung der Einbrecher führen, stellt er eine vierstellige Summe in Aussicht. "5.000 Euro bin ich bereit zu zahlen für sachdienliche Hinweise, die zur Überführung der Täter führen", sagt Ashkan. Diese könne man via Instagram mitteilen.

Der Imbiss-Betreiber richtet sich zudem direkt an junge Menschen, die möglicherweise in finanziellen Schwierigkeiten stecken. "Ich bitte die Jugend, bei Geldnot einfach zu kommen und sich vorzustellen. Bedürftigen helfe ich gerne, bevor sie kriminell werden."

Von Käsekrainer bis Sucuk-Burger

In seinem Imbiss bietet der 29-Jährige verschiedene Speisen an. Auf der Karte stehen unter anderem klassische Käsekrainer, Protein-Bowls und Sucuk-Burger. Auch Zuckerwatte oder Eis gibt es im Lokal.

Nach dem Einbruch muss sich Ashkan nun allerdings zunächst um die Schäden kümmern – und hofft, dass Hinweise aus der Bevölkerung dabei helfen, die Verantwortlichen zu finden.